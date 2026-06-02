Belgian lentoliikenteen keskeytymiseen on syynä lennonjohdon lakko.
Belgian lentoliikenne on keskeytetty iltaan asti lennonjohdon lakon takia, kerrotaan pääkaupunki Brysselin lentokentän sivuilla.
Lentoliikenne ei kulje Suomen aikaa kello kymmeneen asti illalla. Ennen iltakahdeksaa lähdössä olleet lennot on peruttu kokonaan, mutta myöhemmät lennot lennetään mahdollisuuksien mukaan lakon päätyttyä.
AOP:n mukaan 140 lentoa on peruttu Brysselin lentokentällä.
Brysselin lentokentän sivujen mukaan syynä keskeytykseen on Belgian lennonjohdosta vastaavan valtionyhtiö Skeyesin ennalta ilmoittamaton lakko. Keskeytyksen kesto on noin seitsemän tuntia.