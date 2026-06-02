Ehtona Hizbollah piti sitä, että Israel ei tee iskuja Beirutiin.
Äärijärjestö Hizbollahin korkean edustajan mukaan järjestö ei hyväksy osittaista aselepoa Israelin kanssa. Edustaja kertoi asiasta kirjallisessa lausunnossaan uutistoimisto AFP:lle.
Hizbollahin kerrottiin hyväksyneen eilen ehdotuksen hyökkäysten molemminpuolisesta lopettamisesta. Ehtona Hizbollah piti sitä, että Israel ei tee iskuja Beirutiin.
Israel on jatkanut tänään iskuja ainakin Libanonin eteläosiin samalla, kun uutta neuvottelukierrosta Israelin ja Libanonin edustajien välillä on aloiteltu Washingtonissa.