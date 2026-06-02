Valkoisen talon uusi kirjeenvaihtajien yhdistyksen illallinen järjestetään 24. heinäkuuta.
Valkoisen talon kirjeenvaihtajien yhdistyksen vuosittaisen illallisen uusintayritys pidetään heinäkuussa. Yhdistys kertoo illallisen järjestettävän 24. päivä perjantaina.
Alun perin huhtikuussa järjestetty tapahtuma keskeytyi tänä vuonna, kun aseistautunut mies yritti tunkeutua tilaisuuteen. Miestä syytetään muun muassa paikalla olleen Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin salamurhayrityksestä.
Kirjeenvaihtajayhdistyksen mukaan heinäkuun tilaisuus tulee olemaan aiempaa pienimuotoisempi.Trump kertoo omassa sosiaalisessa mediassaan, että aikoo pitää puheen Valkoisen talon kirjeenvaihtajien illallisella.
Trumpin mukaan uusi tilaisuus pidetään hänen kiinteistöbisneksiinsä kytkeytyneessä Waldorf Astoria -hotellissa.
Juttua muokattu 2.6. kello 21.14. Lisätty tieto Trumpin puheesta ja tapahtumapaikasta.