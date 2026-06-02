Ruotsidemokraattien kansanedustaja on erotettu puolueesta, sillä häntä tutkitaan lapsipornorikoksesta.

Ruotsidemokraattien kansanedustajaa tutkitaan lapsipornorikoksesta Ruotsissa, kertovat Expressen ja Aftonbladet. Edustaja on hoitanut useita tärkeitä tehtäviä puolueessa ja toimi vielä äskettäin valtiopäivillä.

Puolue vahvistaa Expressen-lehdelle, että kansanedustaja on nyt erotettu puolueesta.

Ruotsidemokraattien ryhmänjohtaja Linda Lindberg piti lehdistötilaisuuden tiistaina iltapäivällä ja vahvisti, että yksi puolueen kansanedustajista ”luopuu kaikista tehtävistään henkilökohtaisista syistä”.

– Se on kaikki, mitä minulla on sanottavaa. Raportoidut tiedot ovat huolestuttavia, en aio spekuloida, onko niillä yhteyttä asiaan, Lindberg sanoi.

Lindbergin mukaan puolueelle ei ole tarkennettu, mitä ovat ne henkilökohtaiset syyt, jotka kansanedustaja on ilmoittanut.

Lindberg aikoo seurata tilannetta ja sen kehittymistä tarkasti.