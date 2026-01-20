Taivas värjäytyi ympäri pohjoista pallonpuoliskoa harvinaisen aurinkomyrskyn seurauksena.
Erivärisinä hehkuneita revontulia havaittiin eri puolilla Eurooppaa ja Pohjois-Amerikkaa maanantai-iltana. Revontulia havaittiin jopa eteläistä Ranskaa myöten, kertoo BBC.
Revontulet ovat jo sinällään harvinaisuus keskisessä ja eteläisessä Euroopassa – punaiset ja pinkit revontulet sitäkin eksoottisempi näky.
Voimakkain 35 vuoteen
Maanantain laajan valoilmiön taustalla on harvinainen aurinkomyrsky, kertoo Ilmatieteen laitos. Tarkemmin kyseessä on tason X1.9 roihupurkaus eli röntgenalueen sähkömagneettisen säteilyn leimahdus.
– Tämä avaruusmyrsky on poikkeuksellinen, koska se on protonivuolla mitattuna voimakkain hiukkasmyrsky sitten vuoden 1991 ja luokitukseltaankin voimakkain sitten vuoden 2003, sanoo avaruussäätutkija Ilja Honkonen Ilmatieteen laitoksen tiedotteessa.
Katso artikkelin videolta, miltä revontulet näyttivät Hollannin yllä.