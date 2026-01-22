Tiedot ja kuvat paikan päältä kertovat, että Monte Carlon MM-ralli starttaa tänään talvisissa olosuhteissa.

MAINOS MM-ralli yksinoikeudella

MTV Katsomossa! Monte Carlon MM-ralli 22.–25.1. To: EK 1–3 klo 16.45 alkaen

Pe: EK 4–9 klo 9.50 alkaen

La: EK 10–13 klo 9.20 alkaen

Su: EK 14–17 klo 8.50 alkaen Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2026.

MM-rallikausi käynnistyy tänään kolmen erikoiskokeen voimin. Monte Carlon osakilpailu on tunnetusti äärimmäisen haastava vaihtelevien ja usein hyvin liukkaiden olosuhteiden takia.

Kisa starttaa avaus-ek:lla kello 17.05. MTV Urheilun Tomi Tuominen raportoi paikan päältä, että ainakin EK2:lla vallitsee todelliset talviolosuhteet.