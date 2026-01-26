Liiketoiminta ja kehitys

Viikonloppuna selvisi lisäksi, että Memphis Grizzliesin tähtipelaaja Ja Morantilta jää väliin ainakin seuraavan kolmen viikon pelit kyynärpäävamman vuoksi. Morant loukkaantui paikallista aikaa keskiviikkona, kun Memphis hävisi Atlanta Hawksille 122–124.

NBA kertoi sunnuntaina, että myös Dallas Mavericksin ja Milwaukee Bucksin ottelua on lykätty, koska Dallas ei pääse lähtemään matkaan sääolosuhteiden vuoksi. Korvaava ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Mittava talvimyrsky on aiheuttanut Yhdysvalloissa vaarallisia olosuhteita viikonlopun aikana. Myrsky on tuonut mukanaan lunta, räntää ja jäätävää sadetta.

Uutiskanava CNN:n mukaan seura ilmoitti muutoksesta vain puoli tuntia ennen kuin areenan ovet oli määrä avata katsojille. Liigan on määrä ilmoittaa uudesta ottelupäivästä myöhemmin.

Talvimyrsky riepottelee Yhdysvaltoja – NBA-ottelu peruttiin vain puoli tuntia ennen ovien avaamista

Minnesota Timberwolves palasi paikallista aikaa sunnuntaina parketille. Kotiottelunsa Minneapolisissa pelaava Timberwolves oli lykännyt alkujaan lauantaille kaavailtua ottelua kaupunkia ravisuttaneen ampumisen jälkeen.

– Organisaationa olemme murheen murtamia siitä, mitä joudumme todistamaan, kestämään ja katsomaan, Timberwolvesin päävalmentaja Chris Finch sanoi ennen ottelua

Tilanne Minneapolisissa on ollut erittäin jännitteinen sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lähetti mittavan määrän maahanmuuttoviranomaisia kaupunkiin toteuttamaan siirtolaisvastaista maahanmuuttopolitiikkaansa.



Timberwolves isännöi sunnuntaina sanfranciscolaista Golden State Warriorsia. Vierasjoukkueen päävalmentaja Steve Kerr on arvostellut Trumpia avoimesti ja kuvaillut tammikuun alun ampumista häpeälliseksi. Sunnuntaina hän muun muassa ilmaisi huolensa kansakunnan jakautuneisuudesta.