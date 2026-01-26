Koripallon NBA:ssa pelaava Tuomas Iisalon valmentama Memphis Grizzlies on lykännyt otteluaan Yhdysvaltoja koettelevan talvimyrskyn vuoksi.
Seura kertoo viestipalvelu X:ssä, että kotiottelu Denver Nuggetsia vastaan siirretään myöhempään ajankohtaan Memphisin alueella vallitsevien sääolosuhteiden vuoksi.
Uutiskanava CNN:n mukaan seura ilmoitti muutoksesta vain puoli tuntia ennen kuin areenan ovet oli määrä avata katsojille. Liigan on määrä ilmoittaa uudesta ottelupäivästä myöhemmin.
Mittava talvimyrsky on aiheuttanut Yhdysvalloissa vaarallisia olosuhteita viikonlopun aikana. Myrsky on tuonut mukanaan lunta, räntää ja jäätävää sadetta.
Memphisin on määrä pelata seuraavaksi Texasissa vierasottelu Houston Rocketsia vastaan. Talvimyrskyn vaikutuksia on nähty myös osassa Texasia.
NBA kertoi sunnuntaina, että myös Dallas Mavericksin ja Milwaukee Bucksin ottelua on lykätty, koska Dallas ei pääse lähtemään matkaan sääolosuhteiden vuoksi. Korvaava ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
Viikonloppuna selvisi lisäksi, että Memphis Grizzliesin tähtipelaaja Ja Morantilta jää väliin ainakin seuraavan kolmen viikon pelit kyynärpäävamman vuoksi. Morant loukkaantui paikallista aikaa keskiviikkona, kun Memphis hävisi Atlanta Hawksille 122–124.