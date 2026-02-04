Naparetkeilijä Kari Poppis Suomela tuntee sään ääriolosuhteet kuin omat taskunsa. Kovilla pakkasilla hän vannoo väljän kerrospukeutumisen nimeen.

Poppis Suomela on hiihtänyt ilman ulkopuolista tukea sekä etelänavalle että pohjoisnavalle. Kokemukset kovissa olosuhteissa ovat opettaneet arvostamaan kerrospukeutumista.

– Ennen kun puhutaan itse vaatetuksesta, niin täytyy ajatella, että on hanskat, pipo, nilkat ja kaula hyvin suojattu. Myös ranteet pitää suojata, Suomela listaa.

On oleellista, että on paljon ohuempia kerroksia.

– Esimerkiksi minulla on ihan ohut nahkahanska, villalapanen ja vielä ohuet hanskat alla.

Ei liikaa sukkia

Suomela muistuttaa myös yleisestä virheestä eli väljyyden puutteesta vaatetuksessa.

– Ei ole hyvä, että tungetaan kengät täyteen sukkia. Väljyyttä tarvitaan. Löysät vaatteet ovat paremmat kuin tiukat, Suomela muistuttaa.

Ihoa vasten kokenut naparetkeilijä suosittaa merinovillaa. Yhtenä erikoisvarusteena koville pakkasille Suomela vinkkaa kasvoille laitettavan nenänlämmittimen.

– Poskipäät ja nenä pysyy suojassa. Toimii laskettelurinteessä ja hiihtoretkillä tai naparetkillä, Suomela vinkkaa.

Katso koko haastattelu kerrospukeutumisesta https://www.mtv.fi/ohjelma/4014d1259badf9d35c2a/viiden-jalkeen