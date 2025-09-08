Ovatko korkokengät aina epämukavat jalassa? "Käyttäjästä kiinni"

Sopivien ja mukavien korkokenkien löytäminen on haastavaa.

Korkokengät olivat alun perin miesten jalkineita, kertoo BBC. Nykyisin sääriin pituutta ja tyyliin juhlan tuntua antavia korkoja löytyy lähinnä naisten jalkineosastolta.

Moni pitää korollisia kenkiä epämukavina, koska ne muuttavat kehon asentoa niin, että paino on lähinnä päkiällä. Tällöin korot kuormittavat jalkaterää epätasaisesti.

Harper’s Bazaar tietää kertoa, että jopa korkeiden korkojen kuningatar näyttelijä Sarah Jessica Parker on sanonut, että ei ole väliä, onko jaloissasi maailman parhaimmat kengät, koska jos olet päkiöidesi varassa koko päivän, niin jalkojasi tulee vääjäämättä särkemään.

– Se on käyttäjästä kiinni, mikä on mukavaa. Se on tottumiskysymys, että totut kävelemään korkeammilla ja sirommilla koroilla, pohtii Sokoksen naisten kenkien hankintapäällikkö Sanna Söderlund.

Tämän hetkein trendikkäin korko on matala kitten heel -korko, joka on kuin nostalginen tuulahdus 2000-luvun alkupuolelta.MTV Uutiset

Ovatko korot nykyään mukavampia?

Kenkäbrändit ovat heränneet ihmisten tuskaan, ja apua mukavuusongelmiin on pyritty kehittämään viime vuosina.

Merkit ovat kiinnittäneet huomiota korkokenkien ergonomiaan ja osassa on käytetty mukavuutta tuovia materiaaleja ja pehmikkeitä kengän sisäpohjissa.

– Päkiän alle laitettavat geelityynyt auttavat. Ne tekevät pohjasta pehmeämmän ja mukavamman, jos joudut pitkiä aikoja seisomaan päkiöillä. Helpotuskeinoja kyllä löytyy, Söderlund kertoo.

Jos korot tuntuvat lonksuvan kannasta, voit kokeilla sujauttaa kantapään alle ohuen, mutta pehmeän kantapään tuen.

Kiinnitä huomiota lestiin

Korkokengissä on syytä kiinnittää huomiota sen lestiin. Lestin leveys on eri asia kuin kengän koko, ja se on olennainen osa jalkineen istuvuutta. Puristavissa korkokengissä ei kukaan halua olla.

– Lestin on oltava jalallesi oikeanlainen, Söderlund kertoo.

Jo kenkäkaupassa kokeillessasi uusia avokkaita kannattaa kiinnittää huomiota siihen, painavatko kengät jalassa, pureutuuko sandaalien remmi inhottavasti nilkkaan tai tuntuuko korko kiikkerältä. Vuorokauden ajalla on merkitystä kenkäostoksilla.

Jos kengät eivät tunnut mukavilta kaupassa, eivät ne tunnu hyvältä monen tunnin juhlissakaan.

Kiinnitä myös huomiota korkokengässä siihen, mihin kohtaa kengänpohjaa korko on keskitetty.

Korkokenkäostoksilla kiinnitä huomiota kengän lestiin ja siihen, mihin kohtaa kenkää korko on keskitetty.Shutterstock

– Sen on osuttava kantapäähäsi niin, että sinulla on tukeva olla. Jos korko on liian takana suhteessa omaan jalkaan, voi herkästi tulla epävakaa olo. Silloin et uskalla kunnolla laskea painoa korolle, Söderlund muistuttaa.

Jos korko on hutera, myös askeleesta tulee epävarman vaappuva, jalat väsyvät ja kengät saattavat alkaa hiertämään.

– Se, mitä itse teen esimerkiksi avokkaiden kanssa on, että laitan niihin pienen pitsisen step-sukan. Se estää etenkin uusissa kengissä hankaamista, vinkkaa Sokoksen naisten muodin ryhmäpäällikkö Mari Viri.

Todennäköisesti täydellisen mukavia ja kauniita korkokenkiä ei tulla vielä hetkeen keksimään. Onkin tärkeää asennoitua korollisiin kenkiin oikealla tavalla. Korkkarit eivät yksinkertaisesti ole jalassa yhtä mukavat kuin aamutohvelit tai tennarit.

Osittaiset lähteet: Harper’s Bazaar, BBC ja Katse kenkiin -kyselytutkimuksen yhteenveto