Osaavatko suomalaiset muotimerkit tehdä enää sopivia tuotteita kuluttajille?

Huomenta Suomessa jalkauduttiin lokakuussa I Love Me -messuille katsastamaan, mitä kotimaiselle muotimaailmalle kuuluu.

Suomen muotiteollisuus ja vaateala ovat näyttäytyneet ainakin mediassa viime aikoina välillä varsin synkissäkin väreissä.

Lue myös: Raportti suomalaisyritysten vaatteiden tekijöistä huolestuttavaa luettavaa

Tilanne näyttäytyi kuitenkin viikonlopun muotiin, hyvinvointiin ja kauneuteen keskittyneillä I Love Me -messuilla hiukan toiveikkaammassa valossa.

– Yrityksiä on lopettanut, mutta sitten täällä messuilla tilanne näyttää hyvältä, työelämäprofessori ja muotitoimittaja Sami Sykkö arvioi.

Sykön mukaan kotimaisista muotimerkeistä ne, jotka ovat valmiita uudistumaan ja muuttumaan, pärjäävät haastavissakin taloustilanteissa.

– Suomalaisilla merkeillä on helmasynti, että tehdään vuodesta toiseen samaa, Sykkö arvioi.

Menestyäkseen suomalaisten brändien on yksinkertaisesti tehtävä vaatteita, joita kuluttajat haluavat ostaa. Se ei vaadi taikatemppuja, vaan uudistumiskykyä.

Syksyn muotiväri on suklaanruskea

Muotimaailma vaatii tekijöiltään monipuolista osaamista ja rohkeutta. Uusien houkuttavien mallistojen lisäksi merkkien täytyy kerryttää bisnesosaamista, sekä myynti- ja markkinointitaitoa.

– Muotiala on aina ollut haastavaa. Se on yhtä vuoristorataa. Maailmassa tapahtuu kaikennäköistä ja kyllähän se bisnekseenkin vaikuttaa, yrittäjänä ja kenkäsuunnittelija Minna Parikka kertoo.

Parikka on 20 vuoden uransa aikana tottunut siihen, että se, mikä oli vielä eilen muotia, ei välttämättä enää seuraavana päivänä kiinnosta kuluttajia.

– Muoti ja design menee koko ajan eteenpäin. Siinä pitää pysyä mukana, hän neuvoo.

"Kengillä ei voi koskaan fuskata"

Parikan uusi kenkämerkki "MINNA MINNA" on keskittynyt vastuulliseen valmistukseen ja materiaaleissa kestäviin valintoihin.

– Kengän pitää olla laadukas ja samalla sen näköinen, että ihminen haluaa käyttää sitä pitkään. Se on myös vastuullinen valinta, hän muistuttaa.

Syksyn muodikkain väri on Sykön mukaan suklaanruskea.

Parikka taas kertoo, että kenkämuodissa suositaan nyt sirompia linjoja, korkoja ja hienostuneita, mutta käytännöllisiä nilkkureita.

– Kengillä ei voi koskaan fuskata. Niistä aina näkee sen laadun ja stailin. Vaatteet voivat olla enemmän kierrätettyä ja second handia, Parikka kertoo.

Mistä Minna Parikka on saanut inspiraation brändinsä kenkiin? Katso jutun yltä, mitä kaikkea Huomenta Suomen juontaja Joanna löysi messuilta,