Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes varoittaa vilkkuvien sandaalien turvallisuuspuutteesta.

Tukes tiedottaa Vaarallisettuotteet.fi-sivustolla verkkokauppa-alusta Sheinissä myytyjen vilkkuvien sandaalien riskistä turvallisuudelle.

Sandaalit sisältävät terveydelle ja ympäristölle vaarallisia ftalaatteja ja lyhytketjuisia kloorattuja parafiineja yli sallitun määrän. Testattu tuote oli Royal Blue koossa 26. Tuotteen eränumero oli 10010 ja valmistuspäivä 1.10.2024.

Tukes neuvoo poistamaan tuotteen käytöstä. Shein pyytää kuluttajia palauttamaan tuotteen.

Tukesin yhteydenoton jälkeen markkina-alusta on vapaaehtoisesti lopettanut tuotteen myynnin ja on ryhtynyt toimenpiteisiin, joilla jälleenmyyjillä ja loppukäyttäjillä olevat tuotteet saadaan kerättyä takaisin.

VIlkkuvat sandaalit pitää poistaa käytöstä.Tukes

Lue myös:

Katso myös: Millaisia ovat Tullin ja Tukesin narauttamat vaaralliset tuotteet?

3:29 Kemikaalivaarallinen padel-maila ja bakteereja sisältävä saippuakuplalelu – miten tuotteiden turvallisuutta valvotaan?

Lähde: Vaarallisettuotteet.fi