Näin USA:n erikoistunut ase iskisi Iranin energiaverkkoon Julkaistu 35 minuuttia sitten Ville Eklund ville.eklund@mtv.fi

Yhdysvalloilla voi olla maali hukassa, epäilee asiantuntija. Jos Yhdysvallat iskisi Iranin energiaverkkoon, se käyttäisi luultavasti hyvin erikoistunutta asetta, arvioi puolustusvoimain entinen komentaja, kansanedustaja Jarmo Lindberg (kok.). Lindberg kertoo Huomenta Suomen haastattelussa Yhdysvalloilla olleen jo hyvin pitkään ase, joka ei tuhoa energianjakelua, vaan sulkee verkot alueellisesti. Tämä sopii Lindbergin mukaan hyvin Yhdysvaltojen tavoitteisiin, joiden keskiössä on maan johdon toiminnan eliminointi ja estäminen, ei valtion siviili-infrastruktuurin tuhoaminen pitkäksi ajaksi. – Lyödään valot ja kaikki pois määräajaksi tietyltä alueelta, mutta ei tehdä kivikasoja, Lindberg kertoo. Hän myös antaa esimerkin, miten toiminta eroaa räikeästi Venäjän keinoista Ukrainassa. Jutun alussa olevalla videolla Lindberg kertoo tarkemmin Yhdysvaltojen aseesta. Lue myös: Trump umpikujassa: "Bluffi epäonnistui" Iranin kiristysruuvi voi vaatia Yhdysvalloilta pitkän sitoutumisen NestAI:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen sanoo, että Yhdysvallat vaikuttaa haluavan pikkuhiljaa päästä irti Iranin sodasta. Tämä voi olla merkki siitä, että Hormuzinsalmen sulku alkaa aidosti tuntua eri puolilla maailmaa, mukaan lukien monessa Yhdysvaltojen liittolaismaassa.

Vanhanen pitää Hormuzinsalmea Iranin voimakkaimpana kiristysruuvina tällä hetkellä. Yhdysvallat haluaa tämän painostuskeinon pois Iranin käsistä.

Vanhanen uskoo, että jos Yhdysvallat saa salmen haltuunsa tai turvattua, se tarkoittaisi todennäköisesti sitä, että Yhdysvaltojen pitäisi jollakin tavalla sitoutua salmen turvaamiseen pidemmäksi aikaa.

Yhdysvallat haluaa välttää maailman irvailun

Vanhaselle näyttäytyy siltä, että Yhdysvalloilla ei ole kovin selkeää näkemystä sodan päämäärästä. Kun sodan alussa puhuttiin hallinnonvaihdosta, on nyt puhe ollut jo neuvotteluista.

Vanhanen näkee, että Yhdysvallat yrittää kuitenkin säilyttää kasvonsa. Se on ilmaissut voivansa neuvotella Iranin parlamentin puhemiehen kanssa, vaikka puhemies onkin läheinen Yhdysvaltojen surmaaman Ali Khameinin pojan kanssa, joka saattaa nousta isänsä seuraajana Iranin johtoon.

– Varmaan Yhdysvallat haluaa välttää tilannetta, jossa sille irvaillaan, että se neuvottelisi Khameinein kanssa, kun se ensin likvidoi aikaisemman Khameinin. Kyllä tämä mielestäni kertoo vähän siitä, että Yhdysvallat etsii jonkinlaista ulospääsyä, Vanhanen sanoo.

Iso kysymys on myös se, että mikä on yhtäältä Yhdysvaltojen tavoite, mikä tosiaalta sen liittolaisten, erityisesti aktiivisesti sotaan osallistuneen Israelin. Vaikka Irania ja sen sotilaallista suorituskykyä voitaisiin nyt heikentää, tarkoittaisi nykyisen hallinnon säilyminen todennäköisesti sitä, että Iran olisi tulevaisuudessa paljon aggressiivisempi, vihamielisempi ja oppisi kokemuksistaan.

– En usko, että se haluaa olla kehittämättä näitä (sotilaallisia) kykyjä takaisin, Vanhanen epäilee.

Hän kiinnittää huomiota siihen, että Iranille ja monelle muulle lähialueen maalle voisi olla suotuisampaa, että sodassa mentäisiin ”päätyyn asti” ja saataisiin Iranin hallinto vaihdettua.

Myös Lindberg näkee, että moni sotaan mukaan vedetty lähimaa toivoo isompaa muutosta Iranissa, jolla pidetään huolta, ettei tämä toistu ja Iran ei enää voi heitä vastaan iskeä.

– He haluavat tämän loppuvan tavalla tai toisella ja tietysti mahdollisimman nopeasti.

USA:n erikoistunut ase iskisi Iranin energiaverkkoon | MTV Uutiset