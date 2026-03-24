Yhdysvalloilla voi olla maali hukassa, epäilee asiantuntija.
Jos Yhdysvallat iskisi Iranin energiaverkkoon, se käyttäisi luultavasti hyvin erikoistunutta asetta, arvioi puolustusvoimain entinen komentaja, kansanedustaja Jarmo Lindberg (kok.).
Lindberg kertoo Huomenta Suomen haastattelussa Yhdysvalloilla olleen jo hyvin pitkään ase, joka ei tuhoa energianjakelua, vaan sulkee verkot alueellisesti.
Tämä sopii Lindbergin mukaan hyvin Yhdysvaltojen tavoitteisiin, joiden keskiössä on maan johdon toiminnan eliminointi ja estäminen, ei valtion siviili-infrastruktuurin tuhoaminen pitkäksi ajaksi.
– Lyödään valot ja kaikki pois määräajaksi tietyltä alueelta, mutta ei tehdä kivikasoja, Lindberg kertoo.
Hän myös antaa esimerkin, miten toiminta eroaa räikeästi Venäjän keinoista Ukrainassa.
Jutun alussa olevalla videolla Lindberg kertoo tarkemmin Yhdysvaltojen aseesta.
Iranin kiristysruuvi voi vaatia Yhdysvalloilta pitkän sitoutumisen
NestAI:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen sanoo, että Yhdysvallat vaikuttaa haluavan pikkuhiljaa päästä irti Iranin sodasta. Tämä voi olla merkki siitä, että Hormuzinsalmen sulku alkaa aidosti tuntua eri puolilla maailmaa, mukaan lukien monessa Yhdysvaltojen liittolaismaassa.