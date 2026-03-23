Iran tyrmäsi tuoreeltaan Donald Trumpin väitteet Yhdysvaltain ja Iranin yhteydenpidosta.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on määrännyt maan puolustusministeriötä lykkäämään iskuja Iranin voimalaitoksiin ja energiainfrastruktuuriin viiden päivän ajan. Hän kertoo asiasta viestipalvelu Truth Socialissa.



Trumpin mukaan Yhdysvallat ja Iran ovat käyneet kahden viime päivän aikana hyviä keskusteluja vihamielisyyksien päättämiseksi Lähi-idässä, ja keskustelut jatkuvat tällä viikolla. Trumpin mukaan iskuja lykätään sillä edellytyksellä, että neuvottelut Iranin kanssa etenevät myönteisesti.

Iran ilmoitti kuitenkin, että Trump puhuu mitä sattuu. Iranin uutistoimisto Fars väittää lähteeseensä viitaten, ettei Yhdysvaltojen kanssa ole yhteydenpitoa suoraan eikä välittäjien kautta. Farsin mukaan Trump perääntyi kuultuaan, että Iran aikoo iskeä kaikkiin Länsi-Aasian voimalaitoksiin.



Viikonloppuna Trump uhkasi Yhdysvaltojen tuhoavan Iranin voimalaitokset, jos Iran ei avaa Hormuzinsalmea kokonaan laivaliikenteelle 48 tunnin kuluessa. Vastaiskuksi Iranin arvioitiin iskevän Lähi-idän suolanpoistolaitoksiin, mikä vaarantaisi jopa 100 miljoonan alueella asuvan ihmisen juomaveden saannin.