Venäjä haluaa, että Yhdysvallat on mahdollisimman sidottu Lähi-itään, arvioi Jarmo Lindberg.

Ukraina väittää, että Venäjä tukee Irania sodassa erilaisella Yhdysvaltoja koskevalla tiedustelutiedolla.

Venäjän on myös väitetty tehneen Yhdysvalloille tarjouksen, että lopettaa tiedonvaihdon, jos Yhdysvallat lopettaa saman Ukrainalle.

Puolustusvoimain entinen komentaja, kansanedustaja Jarmo Lindberg (kok.) pitää väitettä mahdollisena. Venäjä ja Iran ovat tehneet pitkään yhteistyötä, ja Venäjä on Ukrainassa käyttänyt iranilaisia ja iranilaisvalmisteisia lennokkeja.

– Venäjän motiivi on saada Yhdysvallat mahdollisimman paljon sitoutumaan Lähi-itään, Lindberg kertoo MTV Uutisten haastattelussa.

Venäjän toiveena on, että yhdysvaltalaisaseet päätyisivät käyttöön Lähi-idässä, eivätkä Ukrainan rintamalla.

