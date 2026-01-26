Australialaispyöräilijä Jay Vine, 30, otti nimiinsä Tour Down Under -etappikisan voiton sunnuntaina, vaikka matkalle mahtui myös odottamattomia ongelmia.

Vine oli yksi tien pintaan kaatuneista pyöräilijöistä, kun kenguruja loikki pääjoukkoon kilpailun päätösetapilla. Hän vaihtoi pyörää tiimikaverinsa kanssa ja polki lopulta kokonaiskisan voittoon.

– Kaikki kysyvät minulta, mikä on vaarallisin asia Australiassa, ja vastaan aina, että se kenguru, Vine kommentoi.

– Ne odottavat puskissa ja hyppäävät eteesi, kun et voi enää pysähtyä. Tämä todistettiin tänään.

Vinen mukaan kaksi kengurua aiheutti kaaosta pääjoukossa.

– Ajoimme noin 50 kilometrin tuntivauhdilla. Yksi pysähtyi ja alkoi mennä oikealle ja vasemmalle. Osuin sen selkäpuolelle.

Vine voitti kotimaassaan käytävän etappikisan myös vuonna 2023. Lisäksi hänen meriittilistaltaan löytyy muun muassa kaksi Espanjan ympäriajon parhaan vuoriajajan titteliä.