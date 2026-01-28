Kilpapyöräilyn suurimpiin tähtiin lukeutuva Jonas Vingegaard kolaroi kovavauhtisessa laskussa, kun hän oli yrittänyt jättää takanaan roikkuvan amatöörin kannoiltaan. Tanskalaisen kerrotaan olleen kolarinsa jälkeen raivoissaan perässä tulleelle.
Kilpapyöräilytalli Visma-Lease a Bike on pyytänyt julkisesti amatööripyöräilijöitä jättämään ammattipolkijat rauhaan harjoitusten aikana sen jälkeen, kun tanskalaistähti Jonas Vingegaard oli maanantaina kaatunut kovavauhtisessa alamäessä lähellä Málagaa. Tapauksesta on uutisoinut muun muassa The Guardian.
Vingegaardin perässä oli ennen kolaria roikkunut amatööripolkija.
– Jonas Vingegaard kolaroi kesken harjoitusten maanantaina. Onneksi hän on kunnossa, eikä saanut mitään vakavia vammoja, talli tiedotti.
– Yleisellä tasolla tallimme pyytää pyörällä liikkuvia faneja asettamaan turvallisuuden kaiken edelle. Sekä omasi että muiden hyvinvoinnin vuoksi anna kilpapolkijoiden harjoitella ja suo heille niin paljon tilaa ja rauhaa kuin mahdollista.
Vingegaardin kolaroinnin osasyyksi on arveltu sitä, että kaksinkertainen Tour de France -voittaja yritti karistaa harrastaja kannoiltaan laskemalla alamäkeä turhan suurella riskillä. Tanskalaisen perässä roikkunut espanjalainen amatööripolkija on julkaissut tapauksesta oman kertomuksensa