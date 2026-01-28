



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota





Tähtipyöräilijä Jonas Vingegaard kolaroi verisesti amatööriä karatessaan | MTV Uutiset





Harrastajan toiminta meni ihon alle – kimpaantunut supertähti pelottavassa kolarissa 29-vuotias Jonas Vingegaard on voittanut Ranskan ympäriajon kahdesti ja Espanjan ympäriajon kerran. Getty Images Julkaistu 6 minuuttia sitten Ville-Veikko Valta ville-veikko.valta@mtv.fi Kilpapyöräilyn suurimpiin tähtiin lukeutuva Jonas Vingegaard kolaroi kovavauhtisessa laskussa, kun hän oli yrittänyt jättää takanaan roikkuvan amatöörin kannoiltaan. Tanskalaisen kerrotaan olleen kolarinsa jälkeen raivoissaan perässä tulleelle. Kilpapyöräilytalli Visma-Lease a Bike on pyytänyt julkisesti amatööripyöräilijöitä jättämään ammattipolkijat rauhaan harjoitusten aikana sen jälkeen, kun tanskalaistähti Jonas Vingegaard oli maanantaina kaatunut kovavauhtisessa alamäessä lähellä Málagaa. Tapauksesta on uutisoinut muun muassa The Guardian. Vingegaardin perässä oli ennen kolaria roikkunut amatööripolkija. – Jonas Vingegaard kolaroi kesken harjoitusten maanantaina. Onneksi hän on kunnossa, eikä saanut mitään vakavia vammoja, talli tiedotti. – Yleisellä tasolla tallimme pyytää pyörällä liikkuvia faneja asettamaan turvallisuuden kaiken edelle. Sekä omasi että muiden hyvinvoinnin vuoksi anna kilpapolkijoiden harjoitella ja suo heille niin paljon tilaa ja rauhaa kuin mahdollista. Vingegaardin kolaroinnin osasyyksi on arveltu sitä, että kaksinkertainen Tour de France -voittaja yritti karistaa harrastaja kannoiltaan laskemalla alamäkeä turhan suurella riskillä. Tanskalaisen perässä roikkunut espanjalainen amatööripolkija on julkaissut tapauksesta oman kertomuksensa

Pedro García Fernandez

.

– Voit olla ammattilainen, mutta voit olla myös nöyrä. Jonas kaatui, kun hän yritti pudottaa minua kannoiltaan alamäessä Fuente la Reinan tiellä. Kun pysähdyin ja kysyin, miten hän voi, hän raivostui minulle siitä, että seurasin häntä alamäessä, García kuvaili.

– Hän yritti pudottaa minua vauhdistaan ja päätyi maahan. Minä en tee tällä elantoani ja olen useimpien tavoin amatööri, joten en ymmärrä hänen vihastumistaan.

Toinen paikalle sattunut pyöräilijä kommentoi näkemäänsä Garcían julkaisuun.

– Te molemmat menitte minusta ohi alamäessä, ja kun olin tulossa melkein viimeiseen mutkaan, näin Jonaksen suojakaiteen vieressä, hänen kasvonsa vuotivat verta kahdesta kohtaa, S.Enduro kommentoi.

Myös silminnäkijän mukaan Vingegaard vaikutti tilanteessa erittäin vihaiselta. Hän arvioi tähtipolkijan kaatuneen pahasti rähmälleen.

– On selvää, että hän on ammattilainen ja vastuussa siitä, miten hän menee ylös tai alas mäkeä, mutta mielestäni hänenkaltaisensa ammattilaiset pitäisi jättää rauhaan ja heitä pitäisi kunnioittaa.

Cycling News -sivuston mukaan eteläisessä Espanjassa ammattilaispolkijoiden harjoitusten kuvaaminen ja materiaalin julkaiseminen sosiaalisessa mediassa on nykyisin erittäin yleistä. Myös tähtien perässä polkemista harrastetaan.

Hiljattain Mathieu van der Poel joutui läheltä piti -tilanteeseen häntä kiritaisteluun haastaneen amatööripolkijan kanssa. Pyöräänsä heikosti hallinnut harrastaja oli kolkata hollantilaisen horjuessaan vinhasti ajoradalla.

Tämän todellisuuden takia García Fernandez on saanut rutkasti kriittisiä huomioita ja Vingegaardia tukevia kommentteja Strava-päivitykseensä.

Ville-Veikko Valta MTV Uutiset Ville-Veikko Valta työskentelee MTV Uutisissa urheilutoimittajana. Hänelle voit lähettää palautetta tai juttuvinkkejä sähköpostilla.