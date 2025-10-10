Eurosportin ranskalainen urheiluääni Guillaume Di Grazia, 52, on kuollut traagisen onnettomuuden jäljiltä 52-vuotiaana.

Eurosportin ikoninen urheilukommentaattori Guillaume Di Grazia jäi sunnuntaina härän alle härkätaistelufestivaaleilla Ranskan Gardissa. Vakavia vammoja onnettomuudessa saanut mies vietiin sairaalaan, jossa hän kuoli tiistaina. Ranskalaisen perhe kertoi asiasta uutistoimisto AFP:lle.

Vuonna 1999 Eurosportilla aloittanurt Di Grazia meritoitui ennen kaikkea pyöräilyasiantuntijana, ja hänestä tuli nopeasti yksi kanavan kärkiäänistä. Eurosportilla kaikkiaan 26 vuotta viime kesään saakka viettänyt mies kommentoi uransa varrella myös jalkapalloa, koripalloa, yhdistettyä, mäkihyppyä.

– Hänen innostuksensa, tyylinsä ja intohimonsa mikrofonin takana jättivät pysyvän jäljen pyöräilyfaneihin ja tekivät hänestä paikoin Ranskan ympäriajon pyöräilijöiden kanssa yhtä suositun, Eurosportin haltuunsa ottanut TNT kirjoitti.

TNT luonnehti Di Grazian yhtä lailla jättäneen "ainutlaatuisena, visionäärisenä ja intohimoisena journalistina" pysyvän jäljen Eurosportin historiaan.