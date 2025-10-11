Kilpapyöräilyn viisinkertainen olympiavoittaja Bradley Wiggins kertoi The Timesille uran jälkeen tapahtuneesta huumehelvetistä. Hän kamppaili riippuvuuden kanssa lopetettuaan uransa vuonna 2016. Wiggins on nyt myöntänyt, että on ottanut valtavia määriä kokaiinia.

Wiggins kertoi asuneensa hotellissa kaksi viikkoa ottaen kokaiinia. Määrä oli Wigginsin mukaan 120 grammaa. Häneltä kysyttiin, miten hän ei kuollut.

– En tiedä. En halua ajatella sitä, Wiggins totesi.

– Raivosin ja pistin palasiksi vuonna 2012 saamani vuoden urheilupersoonapalkinnon sekä ritariuteni. Tein sen lapsien edessä. Ei ihme, että he puhuivat minun laittamisesta vieroitushoitoon, Wiggins sanoi.

Wiggins kertoi, että lapset eivät olleet todistamassa Lontoossa saavutetun olympiakullan häpäisemistä.

– Sitä on yhtä surullista ajatella. Sadat tuhannet hurrasivat minulle, miljoonat muut seurasivat kotona. Se oli yksi Lontoon 2012 olympiakisojen upeimmista hetkistä, ja minä olin vaatekaapissa nuuskimassa kokaiinia (kultamitaliltani), pilkkaamassa saavutustani, vihaamassa sitä sen vuoksi, mitä uskoin sen tuoneen minulle, Wiggins kertoi.

– Se oli kuin olisi virtsannut jonkun haudalle ja siinä hetkessä virtsasin omalleni. Kultamitali, Tour de France, kaikki oli kuollutta minulle. Pariisissa ja Lontoossa ollut minä oli myös kuollut, Wiggins päätti.

Wiggins kertoi aiemmin tänä vuonna, että sai lopetettua huumeiden käytön yli vuosi sitten ilman ulkopuolista apua.

Wiggins oli ensimmäinen Tour de Francen (2012) voittanut britti. Hän voitti vuosien 2004--2016 aikana viisi kultamitalia olympialaisista. Wiggins on uransa jälkeen kärsinyt taloushuolista, monien miljoonien omaisuus vaihtui velkaan ja hän on nykyään koditon. Wigginsin kerrotaan asuvan useissa eri osoitteissa, muun muassa ex-vaimonsa luona. Hän on ollut lähellä kultamitaliensa myymistä.