Australialainen parapyöräilijä, maailmanennätysnainen Paige Greco, 28, on kuollut.

Paige Grecon perhe kertoi hänen kuolleen sunnuntaina kotonaan Adelaidessa äkillisen sairauskohtauksen saatuaan.

Greco saavutti kolme C1–3-luokan paralympiamitalia Tokiossa vuonna 2021. Hän voitti kyseisessä kisoissa Australian ensimmäisen kultamitalin ratapyöräilyssä 3 000 metrin takaa-ajon maailmanennätysajalla 3.52,283 ja hän ylsi myös kahteen ratapyöräilypronssiin.

Maailmanmestaruuksia Greco voitti kaikkiaan neljä: kolme ratapyöräilyssä ja yhden maantiepyöräilyssä.

"Merkitsi meille kaikkea"

Huippupyöräilijän äiti Natalie kuvaili perheen olevan musertunut Paigen kuolemasta mutta "uskomattoman ylpeä siitä, millainen henkilö hän oli, ja siitä, miten hän edusti Australiaa".

– Paige merkitsi meille kaikkea. Hänen ystävällisyytensä, päättäväisyytensä ja lämpönsä koskettivat perhettämme jok’ikinen päivä, äiti-Natalie sanoi Australian pyöräilyliiton tiedotteessa.

– Hän toi paljon iloa ja ylpeyttä elämäämme, ja hänen poismenonsa tuska on jotain, mitä kannamme mukanamme ikuisesti.

