Ranskalainen pyöräilijä Sofiane Sehili joutui vaikeuksiin ylitettyään Venäjän rajan Kiinan kautta, uutistoimisto Reuters raportoi.

Pyöräilijä Sofiane Sehili pidätettiin Venäjällä, kun hän kulki maahan laittomasti Kiinasta. Ranskalainen yritti rikkoa Euroopan ja Aasian muodostaman Euraasian mantereen pyöräilyennätystä.

Sehili aloitti maailmanennätysyrityksensä 1. heinäkuuta Lissabonin lähellä. Hän kulki Turkin, Iranin, Kazakstanin, Mongolian ja Kiinan kautta Venäjälle pyöräillen usein yli 300 kilometriä päivässä.

Miehen oli tarkoitus päättää matkansa Venäjän Vladivostokissa ja rikkoa nykyinen ennätys Euraasian läpi pyöräilemisessä. Sitä pitää hallussaan saksalainen Jonas Deichmann, joka pääsi Guinnessin ennätystenkirjaan taittamalla suuren matkan 64 päivässä, 2 tunnissa ja 26 minuutissa.

Sehilin sosiaalisen median julkaisut näyttivät hänen päässeen Venäjälle syyskuun alussa. Ranskalainen todettiin syylliseksi rajan laittomaan ylitykseen, ja hän myös myönsi syyllisyytensä, mutta hänet vapautettiin 50 000 ruplan (noin 530 euron) sakkoa vastaan, Primorjen tuomioistuin selvitti.

– Tapauksen aineelliset todisteet – ulkomaan passi, kopio sähköisestä viisumista, e-kirja, kaksi matkapuhelinta, videokamera, navigaattori ja polkupyörä on palautettu lainmukaiselle omistajalleen, tuomioistuin kertoi.

Pyöräilykengät jalassa oikeuden edessä ollut Sehili työskenteli