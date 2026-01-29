Euroviisut juontavat itävaltalaiset Victoria Swarovski ja Michael Ostrowski.
Kevään Euroviisut juontavat Victoria Swarovski ja Michael Ostrowski, Itävallan yleisradioyhtiö ORF tiedottaa Instagramissa. Vuoden 2026 viisut järjestetään toukokuussa Wienissä.
Itävallasta kotoisin oleva Victoria Swarovski on televisiojuontaja, yrittäjä, malli, suunnittelija ja laulaja. Euroviisujen virallisen tiedotteen mukaan maailmankuulun Swarovski-perheen jäsenenä hän teki jo varhain tietoisen päätöksen rakentaa omaa uraansa perheyrityksestään huolimatta.