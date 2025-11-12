Santtu-Matias Rouvalin tulot vain kasvoivat vuonna 2024.

Lontoolaisorkesteria johtavan kapellimestaritähden Santtu-Matias Rouvalin verotettavat tulot nousivat viime vuonna jo vajaaseen 700 000 euroon. Hänen tulonsa kasvoivat toissavuodesta lähes 100 000 eurolla noin 666 000 euroon.

Neljäkymmentä vuotta hiljattain täyttänyt Rouvali työskentelee lontoolaisen Philharmonia-orkesterin ylikapellimestarina. Hän jatkaa orkesterin johdossa ainakin vuoteen 2028 asti.

Rouvali myös vierailee maailmalla johtamassa muita huippuorkestereita.

Maailmalla hurjaa uraa tekevän kapellimestari Tarmo Peltokosken verotettavat tulot olivat viime vuonna noin 320 000 euroa. Peltokoski on 25-vuotias. Hän työskenteli viime vuonna vielä Latvian kansallisorkesterin ylikapellimestarina. Hänellä on myös muun muassa päävierailijan tittelit Rotterdamin filharmonikoilta ja Kammerphilharmonie Bremenistä.

Peltokoski aloittaa Hongkongin filharmonikkojen kaikkien aikojen nuorimpana musiikillisena johtajana syksyllä 2026.

Osa asuu ulkomailla

Muista Suomen kapellimestarihuipuista Hannu Linnun verotettavat tulot olivat yhteensä vajaat 300 000 euroa ja Sakari Oramon noin 212 000 euroa.