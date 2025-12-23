Barry Manilow siirtää konserttejaan terveyshuolien vuoksi.

Rakastettu muusikko Barry Manilow siirtää tammikuun keikkansa. 82-vuotias Manilow kertoo Instagram-julkaisussa saaneensa keuhkosyöpädiagnoosin.

Hän sairasti taannoin keuhkoputkentuledusta ja palasi tämän jälkeen keikkalavoille.

– Ihana lääkärini määräsi minulle magneettikuvauksen varmistaakseen, että kaikki oli kunnossa. Magneettikuvauksessa vasemmasta keuhkostani löydettiin syöpäkasvain, joka on poistettava, hän kirjoittaa.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Manilow kiittää lääkäriään, että syöpä löydettiin varhaisessa vaiheessa. Hän kertoo siirtävänsä tammikuun konsertit tulevaisuuteen leikkauksen jälkeisen sairauslomansa takia. Manilow kertoo palaavansa keikkalavoille helmikuussa.

Manilowin suurimpia hittejä ovat Could It Be Magic, Mandy ja Copacabana (At the Copa).