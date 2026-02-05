Manchester Cityn päävalmentaja Pep Guardiola ei ymmärrä, miksi puolustaja Marc Guéhi ei ole saatavilla Englannin liigacupin loppuotteluun Arsenalia vastaan.

Guardiola sanoo, että seura pyytää järjestäjiä harkitsemaan kelpoisuussääntöjä uudelleen.

– Sanoin seuralle, että meidän on pakko kysyä – toivottavasti voimme vakuuttaa Carabao Cupin, jotta Guehi voisi pelata finaalissa, Guardiola kertoo.

City nappasi paikan Wembleyn loppuotteluun, kun se voitti Newcastlen 3–1 kotona keskiviikkoillan välierän toisessa osaottelussa. City kaatoi Newcastlen yhteistuloksin 5–1.

Kilpailun säännöt estävät Guehia pelaamasta. Hän pelasi aiemmin samassa turnauksessa Crystal Palacen paidassa, ja liittyi Cityyn välierän ensimmäisen osaottelun jälkeen.

Sääntöjen mukaan joukkueeseen liittyneen pelaajan täytyy olla pelikelpoinen jo liigacupin ensimmäisessä välierässä, jotta hänet voi lisätä kokoonpanoon finaalissa.

Guardiola ei silti ymmärrä säännön tarkoitusta.

– Miksi hän (Guehi) ei voisi pelata? Miksi ei? Me maksamme hänen palkkansa, hän on meidän pelaajamme, Guardiola kertoi toimittajille.

– Sinä ostat pelaajan kalliilla ja hän ei voi pelata säännön takia, jota en ymmärrä. Toivottavasti he voivat muuttaa sitä.

Liigacupin finaali pelataan Cityn ja Arsenalin välillä, joka kaatoi Chelsean tiistai-iltana. Ottelu pelataan 22. maaliskuuta Lontoon Wembleyllä.