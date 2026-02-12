Jääkiekon SM-liigassa viimeistä edellisenä majaileva Oulun Kärpät jatkaa ensi kaudella tutulla maalivahdilla. Ruotsalainen Niklas Rubin on päättänyt jatkaa Kärpissä, seura kertoi torstaina.
Liigaviikko niputtaa
SM-liigan puheenaiheet!
Uusi jakso katsottavissa maksutta MTV Katsomossa torstaisin.
Porin Ässissä pelannut Rubin, 30, palkittiin viime kauden päätteeksi Urpo Ylönen -palkinnolla eli sarjan parhaan maalivahdin pystillä.
Lue myös: Tyrmäävää: SM-liigan maalintalkoissa huima käänne – "Ottanut niskalenkin"
Täksi kaudeksi hän vaihtoi Kärppiin, ja kauden tilastolukemat ovat tällä hetkellä seuraavat: keskiarvo 2,63 päästetyissä maaleissa ja torjuntaprosentti 89,9.