Täksi kaudeksi hän vaihtoi Kärppiin, ja kauden tilastolukemat ovat tällä hetkellä seuraavat: keskiarvo 2,63 päästetyissä maaleissa ja torjuntaprosentti 89,9.

– Tämä ratkaisu sopii erinomaisesti minulle ja perheelleni. Tuntuu turvalliselta jatkaa tutussa ympäristössä. Olen käynyt paljon keskusteluja urheilujohtaja Kimmo Kapasen kanssa ja näemme tulevaisuuden samalla tavalla, Rubin kommentoi jatkamistaan Kärpissä.