Taas eliittimaalivahti SM-liigan tähtitehtaalta – tyttöystäväkin torjuu kiekkoja: "Hauska juttu tässä on se..." 2:24 Tulosruutu: Jan Bednar on noussut Ässissä SM-liigan eliittivahdiksi – taustalla kehuttu valmentaja Jaakko Rosendahl. Julkaistu 17.01.2026 06:54 Ossi Karvonen ossi.karvonen@mtv.fi ossikarvonen Anssi Shemeikka, Pori anssi.shemeikka@mtv.fi anssishemeikka Jan Bednar, 23, on noussut SM-liigan eliittimaalivahdiksi Porin Ässissä. Tshekkipelaajasta on marinoitunut huippuosaaja Jaakko Rosendahlin valvovan silmän alla, minkä lisäksi kotioloissa on tarvittaessa tarjolla vertaistukea. Ässien viime vuosien maalivahtirekordi osoittaa, ettei Porissa ole toimittu summamutikassa. Ruotsalainen Niklas Rubin kausina 2022–2025 ja Jan Bednar kuluvalla sesongilla ovat välkehtineet sarjan tähtitorjujina. Ässien liigajoukkueen maalivahtivalmentajana jo yli vuosikymmenen toiminut, mutta pestinsä tämän kauden jälkeen Porissa päättävä Jaakko Rosendahl korostaa ennakkoon tehtyä pelaajatarkkailua. Poriin on hankittu torjujia, joilla on vahvuuksia, joita Ässät haluaa jäällä nähdä. Tämän Rosendahl tekee myös selväksi valmennettavilleen. – Se vapauttaa paljon energiaa, kun maalivahti ajattelee, että minä kelpaan sellaisena kuin olen. – Siinä ei ole mitään järkeä roudata tänne sellaista maalivahti, jossa pitää muuttaa ihan kaikki, Rosendahl taustoittaa MTV Urheilulle. Juttu jatkuu kuvan alla.

Jan Bednar on ollut Porin Ässien avainpelaaja kuluvalla kaudella. Tomi Natri /All Over Press

Bednar pitää Rosendahlin rehellisestä tyylistä, jossa kommunikaation on kaiken ydin. Hän kertookin Rosendahlin olleen yksi suurimmista syistä, miksi hän valitsi Porin.

Suomalaisvalmentajan kokemuksesta kielii se, että tämä osaa muokata omaa työskentelytyyliään maalivahdin mukaan.

– Hän löytää pieniä yksityiskohtia pelistäni ja yrittää kehittää niitä, isokokoinen ja hyvin liikkuva maalivahti toteaa.

Rosendahl kehuu Bednaria rauhalliseksi ja luotettavaksi valmennettavaksi. Yhteistyön alussa hän huomasi, että nuori tshekkivahti oli jopa turhankin vieraskorea. Rosendahl teki aloitteen ja kehotti Bednaria kertomaan rohkeasti, jos tämä haluaa säätää jotain päivittäisessä tekemisessä.

– Tuntuu, että siitä lähtien keskinäinen toimintamme syveni. Sitä se vaatii välillä, että rohkaisee, Rosendahl huomauttaa.

– Meidän pitää olla kuin pieni joukkue isomman joukkueen sisällä, Bednar lisää viitaten maalivahtivalmennuksen erityispiirteeseen.

Veritulppa säikäytti

Jan Bednar QMJHL-seura Acadie-Bathurst Titanin maalilla lokakuussa 2021.2021 Mathieu Belanger

Bednar pelasi ennen Porin-pestiä viimeiset neljä kautta Pohjois-Amerikassa – ensin pääasiassa juniorisarja QHJHL:ssä, sitten ECHL:ssä. AHL-otteluita Detroit Red Wingsin varaukselle kertyi neljä.

Vuonna 2022 Bednarin ura ja elämä oli saada karmean käänteen, kun ylävartalotreenin aikana käsivarteen iskenyt veritulppa aiheutti isoa huolta.

– Tunsin kovaa painetta oikeassa käsivarressani. En kuitenkaan ollut siitä huolissani, sillä se meni ohi, kun menin kotiin. Seuraavana aamuna herätessäni käsivarteni oli kuitenkin violetti ja paisunut kaksinkertaiseksi kooltaan, Bednar kertaa.

Vammaa hoidettiin kahdella leikkauksella. Bednar oli sivussa peleistä puoli vuotta.

Nyt oireita ei enää ole, mutta Bednarilta poistettiin leikkauksessa ylin kylkiluu oikealta.

– Lääkäri kertoi tästä jo ensimmäisenä päivänä. Hän korosti sitä, että tulen kuntoon, mutta tunne (oikealla puolelle vartaloa) tulee olemaan erilainen. Huomaan eron, mutta liikkuvuudessa ei ole rajoituksia.

Hyppäystä Ässiin ja SM-liigaan Bednar pitää isona askeleena urallaan.

– En halua sanoa, että pelkäsin, mutta kunnioitin paljon tätä sarjaa tullessani tänne.

Hän halusi kuitenkin välittömästi näyttää ansaitsevansa ykkösvahdin paikan, ja on todellakin ottanut sen. Bednar on torjunut 32 ottelussa Ässien 38:sta.

Bednar on seurustellut noin 2,5 vuotta Ruotsissa maalivahtina pelaavan naisen kanssa. Tyttöystävän antama vertaistuki on siis lähellä – ainakin tarvittaessa.

– Hauska juttu tässä on se, että emme oikeastaan puhu paljoa maalivahtina olemisesta. Jääkiekko merkitsee meille molemmille todella paljon, ja elämme sitä päivittäin. Se olisi yksinkertaisesti liikaa, jos keskustelisimme jääkiekosta vielä kotonakin. Yritämme pitää sen sivussa, kun olemme yhdessä.

Ässien huippuvire katosi

Jan Bednarin ja Ässien vire on yskähdellyt viime viikkoina.Elmeri Elo / All Over Press

Ässät oli yksi alkukauden suurimmista yllättäjistä ja tarinoista, paljon myös Bednarin ansiosta. Marraskuinen sarjan kärkipaikka on kuitenkin vaihtunut joulukuun alussa alkaneeseen tulokselliseen syöksyyn.

Myös Bednar on päästänyt ajoittain taakseen isoja maalimääriä.

– Tilanne ei ole koskaan niin paha, miltä se näyttää tulostaululla. Käytännössä jokaisesta pelistä voi löytää jotain hyvää. Pitää vain luottaa prosessiin ja niihin asioihin, jotka toimivat. Ja toistaa tätä. Loppujen lopuksi peli on simppeliä: pitää vain pysäyttää kiekot, Bednar selvittää.

Rosendahl antaa suojateilleen vapauksia, ja tiedostaa sen, että he ymmärtävät maalivahtina pelaamista häntä paremmin. Tietyt Rosendahlin vaatimat peruselementit heidän pelistään pitää kuitenkin löytyä.

– Kun ne ovat kunnossa, maalivahdille jää vapautta tehdä niitä omia vahvuuksia sen sisällä.

Yksi peruselementeistä on fysiikka. Rosendahl mainitsee entisaikojen talenttimaalivahdit, jotka ylsivät vähemmällä työllä jopa mestaruuksiin. Nyt hän käyttää termiä "tehdastyö", joka on kaiken perusta.

– Jos haluat menestyä, pitää olla todella paneutunut siihen hommaan. Tiettyyn pisteeseen pääsee lahjakkuudella, mutta enää ei pääse pitkäkestoisesti aallonharjalle, jos fysiikka ei ole timanttia.

Ässät kohtaa lauantaina Ilveksen Tampereella. Kello 17.00 käynnistyvän ottelun voi katsoa MTV Katsomossa!

