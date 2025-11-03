Mies oli aiemmin määrätty naista koskevaan lähestymiskieltoon. Naisen mukaan mies oli kohdistanut häneen henkistä ja fyysistä väkivaltaa vuosien ajan.

Ukrainalaismiehelle luettiin maanantaina syyte entisen puolisonsa murhan yrityksestä Tampereella.

Väkivallanteko tapahtui Tampereen Keskustorilla lauantai-iltapäivänä 9. elokuuta. Mies hyökkäsi, kun nainen, tämän uusi miesystävä ja naisen ja syytetyn nelivuotias lapsi astuivat ulos torilla sijaitsevasta ravintolasta.

Syyttäjän mukaan mies kaatoi naisen maahan, tarttui tätä hiuksista ja löi tätä veitsellä selkään kaksi kertaa. Naisen uusi miesystävä yritti puolustaa naista, jolloin syytetty iski myös häntä veitsellä.

Nainen lähti juoksemaan pakoon. Syyttäjän mukaan syytetty jahtasi naista veitsi kädessä ja yritti lyödä naista sillä, jolloin uusi miesystävä ja useat ulkopuoliset ihmiset saivat keskeytettyä teon.

Syyttäjän mukaan teko oli vakaasti harkittu. Syyttäjän mukaan mies oli aiemmin puhelimessa uhannut tappaa naisen ja oli saapunut sitä varten Mikkelistä Tampereelle varustautuneena kahdella veitsellä ja noin 30 senttimetrin pituisella metallitangolla.

Syyttäjän mukaan mies kertoi esitutkinnassa olevansa mustasukkainen ja pitävänsä naista omaisuutenaan. Hän myös kertoi etsineensä naista ja lapsiaan kolme ja puoli vuotta.

Kirjallisessa vastauksessaan käräjäoikeudelle mies kiisti syytteen murhan yrityksestä. Mies sanoi, että naisen näkeminen uuden poikaystävän seurassa laukaisi hänessä voimakkaan mustasukkaisuusreaktion, mutta hän kiisti, että tarkoituksena olisi ollut tappaa.

Viranomaiset auttoivat turvaan

Etelä-Savon käräjäoikeus oli viime vuoden lokakuussa määrännyt lähestymiskiellon suojaamaan naista syytetyltä. Lähestymiskielto oli voimassa puukotushetkellä.

Oikeus perusteli lähestymiskiellon määräämistä sillä, että nainen oli uskottavasti kertonut miehen kohdistaneen häneen ja yhteen heidän lapseensa väkivaltaa. Nainen oli myös saanut Ukrainasta uhkaavansävyisen yhteydenoton, jossa oli kerrottu, että lapsia tullaan noutamaan ja varoitettu naista palaamasta kotimaahansa.

Nainen ja lapset olivat saaneet suojelua Suomen viranomaisilta.

– Naisen kertomusta tukee kirjallisena todisteena esitetty tutkintailmoitus sekä Suomen viranomaisten toimet perheen olinpaikan peittämiseksi ja turvaamiseksi, lähestymiskieltotuomiossa sanotaan.