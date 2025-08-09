Kaksi loukkaantunut puukotuksessa Tampereen keskustassa

Poliisin mukan tilanteesta ei aiheutunut vaaraa ulkopuolisille.

Kaksi henkilöä on saanut vammoja Tampereen keskustassa tapahtuneessa puukotuksessa.

Poliisi sai lauantaina kello 16.19 hätäkeskuksen kautta tehtävän, jonka mukaan kahta ihmistä on puukotettu Tampereella. 

Tehtävälle liittyi useita poliisipartioita.

Ilta-Sanomien mukaan tapahtumat saivat alkunsa 5–6 ihmisen välillä syttyneestä riidasta Tampereen Keskustorilla. Ryhmässä oli IS:n mukaan sekä miehiä että naisia.

IS:n saamien tietojen mukaan yhtä naista oli puukotettu selkään ja tapahtumapaikalta kuljetettu ambulanssilla pois verta vuotanut nainen.

Poliisi tavoitti epäillyn tapahtumapaikan lähistöltä kello 16.52. 

Poliisi kertoo tiedotteessaan, ettei tapahtuneesta aiheutunut vaaraa ulkopuolisille. 

Poliisi tiedottaa asiasta lisää aikaisintaan sunnuntaina aamupäivällä.

