Kurdien hallinnoimat alueet on julistettu suljetuiksi sotilastoiminnan vyöhykkeiksi.
Syyrian armeija pommitti keskiviikkona Pohjois-Syyriassa sijaitsevan Aleppon kaupungin kurdikortteleita, raportoivat uutistoimisto AFP:n kirjeenvaihtajat.
Syyrian armeija antoi alueen siviileille aikaa lähteä pommituskohteista keskiviikkoon kello 15 asti. Alueelle luotiin kaksi humanitaarista käytävää, joita pitkin tuhansia siviilejä pakeni ennen annettua aikarajaa.
Syyrian armeija taistelee Aleppossa Syyrian kurdien SDF-joukkoja vastaan. Se on otti kohteekseen kaksi asuinaluetta Aleppon pohjoispuolella.
Yhteenotot alkoivat tiistaina. Molemmat osapuolet syyttivät niiden alkamisesta toisiaan.
Uutissivusto al-Jazeeran lähteiden mukaan Syyrian armeijan tavoitteena on tyhjentää alue kurdijoukoista.