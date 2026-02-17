Syyria on ryhtynyt tyhjentämään al-Holin leiriä.
Syyria on aloittanut al-Holin leirillä vielä olevien asukkaiden evakuoinnin, kertoo kaksi virkamieslähdettä uutistoimisto AFP:lle.
Toisen virkamiehen mukaan Koillis-Syyriassa sijaitseva leiri on tarkoitus tyhjentää kokonaan viikon kuluessa.
Viime viikolla kerrottiin, että al-Holin leiri on tyhjentynyt Isis-taistelijoiden perheenjäsenistä. Leirillä on pidetty terroristijärjestö Isisin taistelijoiksi epäiltyjen perheenjäseniä, joista osa on ollut suomalaisia.
Leiriä vartioivat aiemmin kurdijoukot, mutta viime kuussa Syyrian hallinnon joukot saapuivat leirille.
Lue myös: Lähteet AFP:lle: Al-Holin leiri tyhjentynyt lähes kokonaan – suomalaisten olinpaikka tuntematon
Siirron syynä "asuinkelvottomat olot"
Leirin hallinnosta vastaava Syyrian virkamies Fadi al-Qassem sanoo, että päätös leirin tyhjentämisestä tehtiin leirillä vallitsevien "asuinkelvottomien olojen" perusteella.
– Leiriltä puuttuvat asumisen perusedellytykset, joten teimme kiireellisen päätöksen siirtää asukkaat Aleppon maakuntaan, al-Qassem kertoi uutistoimisto AFP:lle.
Evakuointibussit ovat jo lähteneet kohti toista leiriä, joka sijaitsee Akhtarinin kaupungin lähellä Pohjois-Aleppossa.
Paikalliset viranomaislähteet kertovat, että operaatiosta vastaa maan hätätila- ja katastrofihallinnon ministeriö.
Ulkomaalaisia lähtenyt sekasorron vallitessa
Al-Holin leirillä on asunut noin 24 000 ihmistä, joista suurin osa on syyrialaisia ja irakilaisia. Joukossa on kuitenkin ollut myös noin 6 000 ulkomaalaista asukasta, jotka edustavat yhteensä noin 40 eri kansallisuutta.
YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n edustaja Celine Schmitt vahvistaa AFP:lle, että leirin asukasmäärä on romahtanut sen jälkeen, kun kurdijoukot poistuivat viime viikolla.
Tuhansien ulkomaalaisten kerrotaan poistuneen tuntemattomiin kohteisiin sekasorron keskellä.
– On ensisijaisen tärkeää, että hallitus pystyy tunnistamaan leiriltä lähteneet ulkomaiden kansalaiset, jotta kotiuttamisprosessit voidaan saattaa loppuun, Schmitt painottaa.