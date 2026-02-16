Israelin mukaan iskun kohteena oli palestiinalaisjärjestö Islamilaisen jihadin jäseniä.
Libanonissa ainakin neljä ihmistä kuoli Israelin ilmaiskussa maan itäosassa sunnuntaina. Asiasta kertoi Libanonin valtiollinen NNA-uutistoimisto.
Uutistoimiston mukaan lennokki-isku osui autoon, jonka sisältä löydettiin iskun jälkeen neljä ruumista.
Israelin asevoimat sanoi tehneensä iskun Libanoniin Majdal Anjarin alueelle. Asevoimien mukaan iskun kohteena oli palestiinalaisjärjestö Islamilaisen jihadin jäseniä.
Israel on tehnyt säännöllisesti iskuja Libanonin puolelle marraskuussa 2024 solmitun aselevon jälkeenkin. Useimmiten Israel on kertonut iskujen kohdistuneen libanonilaiseen Hizbollah-äärijärjestöön.
Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen kerta aselevon solmimisen jälkeen, kun Israel sanoi kohdistaneensa iskun Islamilaisen jihadin jäseniin Libanonissa.
Uutistoimisto AFP:n laskelmien mukaan Israelin iskut ovat surmanneet yli 370 ihmistä Libanonissa aselevon solmimisen jälkeen.