Jos Syyrian kansannousulla olisi kasvot, ne olisivat syyrialaisenemmistön mielestä tässä. Nyt syyrialaiseversti toivoo vallankumousta Iranissa.

Eversti Riad al-Asaad ei voinut totella käskyjä tappaa omaa kansaa – hän jätti diktaattori Bashar Al-Assadin asevoimat ja perusti vuonna 2011 Vapaan Syyrian Armeijan, FSA:n. Se oli ensimmäinen järjestäytynyt aseellinen vastavoima hirmuhallinnolle. MTV tapasi kumousjohtajan tämän kodissa Idlibissä, Syyriassa.

– Emme lähteneet viemään kansannousua eteenpäin sen vuoksi, että olisimme halunneet sotia. Tavoitteemme oli palauttaa ihmisoikeudet kansalaisille, suojella niitä ja rakentaa uutta Syyriaa. Sellaista maata, jonka syyrialaiset ansaitsevat, al-Asaad kertoo.

FSA:n perässä syntyi aseellisia ryhmiä, joiden yhteinen nimittäjä oli halu kaataa Assad, mutta joukot taistelivat myös toisiaan vastaan.

– Aluksi ei ollut muita vastarintaryhmiä kuin me. Ensimmäisen vuoden jälkeen pienempiä uusia aseellisia ryhmiä alkoi syntyä, ja se aiheutti meille FSA:ssa ongelmia. Pyrin tuolloin luomaan kaikkiin ryhmittymiin yhteyksiä, jotta saisimme aikaan toimia koordinoivan sotilasneuvoston, eversti kertoo.

Yhteydenpito pätki ja maata sotki muun muassa terrorijärjestö Isisin leviäminen Syyriaan. Vastarintajohtaja yritettiin salamurhata kymmeniä kertoja, asialla oli useimmiten pallillaan heiluva presidentti Assad.

– Yhdessä autopommissa kuoli oma poikani, toisessa pommissa menetin jalkani. Olin silloin menossa sovittelemaan keskenään taistelevien vastarintaryhmien riitoja, jotta saisimme yhdistettyä voimamme.

Salamavyörytys

Varsinainen vastarintaliikkeiden yhdistyminen tapahtui vasta joitakin viikkoja ennen vallankumousta, ja joukkoliike kaatoikin Assadin salamavyörytyksellä. Presidentiksi nousi alqaidalaisesta islamistista merkittävästi maltillisemmaksi johtajaksi muuntautunut Ahmed al-Sharaa.

Syyrian uusi presidentti Ahmed al-Sharaa.AOP

FSA oli päättänyt lähteä tukemaan häntä sen jälkeen, kun Sharaa vakuutti sitoutuvansa muun muassa kaikille etnisyyksille ja uskoille tasapuoliseen hallintoon.

– Kansannousussamme ei ole koskaan ole ollut minkäänlaisia etnisiä taustoja. Vastarinnassa olemme alusta asti ajatelleet yhteisöllisyyttä, ja meidän tärkein sloganimme on: Yksi, yksi, Syyrian kansa on yksi, eversti Riad al-Asaad painottaa.

"Iran uhka koko Lähi-idälle"

Riad al-Asaad pitää Irania todellisena uhkana koko Lähi-idälle ja toivoo Syyrian vallankumouksen rohkaisevan myös iranilaisia kaatamaan maan.

– Kaikki nämä lähialueet ovat uhan alla Iranin pappishallinnon vastuuttoman ja rikollisen toiminnan vuoksi. Tänne ei voi tulla kattavaa alueellista tasapainoa niin pitkään kun mullahit hallitsevat Irania.