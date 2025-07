Vili-kissa laihtui, vaikka ruokahalu oli loputon – apu löytyi hyväntekeväisyysklinikalta

Helsinkiläiselle eläinklinikalle valitaan hakemusten perusteella noin sata eläintä vuodessa hoidettavaksi – ilmaiseksi.

10-vuotias Vili alkoi laihtua kovasti, mutta samalla kissan ruokahalu kasvoi. Vilin omistaja Johanna Ihander huomasi muutoksia myös kissan käytöksessä.

– Käytös muuttui toista kissaa kohtaan. Koko ajan murisee, eikä halua sitä lähelle, Ihander kuvailee.

Ihanderin talous vaikeutui suuren elämänmuutoksen myötä. Häntä pelotti viedä Vili eläinlääkäriin, sillä kustannukset olisivat voineet kohota useaan sataan euroon.

– Elämäntilanne muuttui, kissa alkoi sairastua ja rahatilanne on erittäin heikko. Sen takia ei ole oikein uskaltanutkaan lähteä, kun yllätyksenä voi olla, ettei olekaan sitä rahaa. Ja luottotiedot on mennyt, joten en pysty edes osamaksulla sitä ottamaan, Ihander kertoo.

Ihander sai Facebookin kautta tietää eläinlääkäriasemasta, jossa vähävaraisten lemmikeille olisi mahdollista saada hoitoa ilmaiseksi. Hän lähetti sähköpostilla hakemuksen, jotta voisi saada apua rakkaalle lemmikilleen.

Vili alkoi laihtua, vaikka sai omistajan mukaan päivittäin enenevässä määrin ruokaa.

"Kaikkia ei voida auttaa"

Pups ’n Pets -eläinlääkäriasemalla hoidetaan vuodessa noin 100 lemmikkiä hyväntekeväisyyden periaatteella.

Ilmaista hoitoa saavat eläimet valikoidaan sähköpostihakemusten perusteella.

– Kaikkia ei voida auttaa. Me yritämme painottaa tilanteita, jotka ovat ennalta-arvaamattomia ja äkillisiä. Tietenkin myös hoitohalukkuutta ja se, että hakee tarpeeksi aikaisin apua, on yksi kriteeri. Eli ei odota siihen, että on tehty eläinsuojeluilmoitus ja eläin on kärsinyt jo vaikka, kuinka kauan, kertoo klinikan johtaja Jenni Björkman.

Ihanderin Vili-kissa pääsi potilaaksi eläinlääkäriasemalle. Eläinlääkäri Stefan Björkman tutki kissan ja Vilistä otettiin myös verikokeet.

Eläinlääkäri suoritti Vili-kissalle tutkimuksen ja otti verikokeet laihtumisen syyn selvittämiseksi.

Tilanne voi muuttua lemmikin elinkaaren aikana

Björkmanin mukaan tyypillistä on, että lemmikin omistajien taloudellinen tilanne on muuttunut äkillisesti.

– On monia tilanteita, joissa voi aivan yllättäen esimerkiksi talous kaatua. Voi tulla sairastumista ja työttömyyttä. Mielenterveysongelmat on yksi isoimmista syistä, joiden takia meille hakeudutaan hoitoon, Jenni Björkman sanoo.

Lemmikit voivat elää jopa 20-vuotiaaksi, johon mahtuu monenlaisia elämänvaiheita.

– Aina sitä tulevaisuutta ei voi nähdä niin pitkälle eteenpäin. Vaikka alkuvaiheessa kaikki olisi kunnossa, niin on mahdollista, että eläimen ollessa vanhempi, tilanne onkin täysin eri, Jenni Björkman huomauttaa.

Lemmikkia ei Björkmanin mukaan saisi ottaa haastavassa elämäntilanteessa.

– Jos ottaa lemmikin valmiiksi vaikeaan tilanteeseen, niin silloin se on tietenkin epäeettistä, hän sanoo.

Pups ’n Pets -eläinklinikalla ei oteta hyväntekeväisyysasiakkaiksi esimerkiksi pentukoiria rokotettavaksi.

Vilin oireiden syy selvisi

Eläinlääkäri diagnosoi Vili-kissalle kilpirauhasen liikatoiminnan verikokeiden ja tutkimuksen perusteella. Normaalisti vastaava eläinlääkärikäynti verikokeiden ja tarvikkeiden kera olisi maksanut noin kolme sataa euroa.

Ihander on helpottunut, että Vili-kissa voidaan oikealla hoidolla saada kuntoon.

– Helpottunut sinänsä, että on todellakin hoidettavissa oleva, ainakin tällä hetkellä näyttää siltä, hän toteaa toiveikkaana.

Hoidossa käytetyt tarvikkeet ja lääkkeet jäävät asiakkaan maksettavaksi. Vili täytyy myös tuoda kontrollikäynnille noin kuukauden päästä.

Syy Vilin oireille selvisi ja jatkossa kissalle tulee antaa lääkkeita kilpirauhasen liikatoimintaan.