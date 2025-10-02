KuPS oli hetken aikaa kiinni jopa 400 000 euron potissa, kun se johti UEFA:n Konferenssiliigan ottelua kosovolaista Dritaa vastaan. Kamppailu päätyi lopulta tasalukemiin 1–1.

KuPS siirtyi johtoon pelin 74. minuutilla, kun keltapaitojen Jerry Voutilainen jakoi upean keskityksen, jonka KuPSin puolalaiskärki Piotr Parzyszek otti komeasti rinnalla haltuunsa. Parzyszek ohitti tämän jälkeen Drita-puolustajan, painaen pallon voimalla pömpeliin.

KuPSin johto ei pitänyt kuitenkaan kauaa. Drita tuli 80. minuutilla tasoihin, kun Blerton Sheji keskitti ja Albert Dabiqaj puski pallon näyttävästi KuPS-nuottaan.

KuPSilla oli vielä paikkoja karata uudelleen johtoon. Drita kuitenkin kesti.

Tampereella illan Konferenssiliiga-ottelu ei saanut aikaiseksi kovinkaan suurta yleisörynnistystä. Paikan päällä oli mittelön jälkeen tulleen ilmoituksen mukaan 2129 katsojaa. Näky ei ollut kaksinen, kun Tammelan stadionin toinen pitkä sivu jäi melkein kokonaan tyhjäksi.

KuPS pelaa euro-ottelunsa Tammelassa, sillä sen normaali kotistadion eli Kuopion Väre Areena ei täytä UEFA:n vaatimuksia.

KuPS kuittasi tasapelistä ja siitä irronneesta pisteestä 133 000 euron bonuksen. Voitto olisi tuonut sille 400 000 euron potin.

KuPSin europelit jatkuvat 23. lokakuuta, kun se kohtaa vieraissa islantilaisen Breidablikin.