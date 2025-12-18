Jalkapallon israelilaisseura Maccabi Tel Aviv on saanut rangaistuksen fanien käytöksen takia. Seura sai sakkoja ja ehdollisen tuomion pelata vierasottelun ilman yleisöä. Tuomion syynä on fanien rasistinen käytös. Aiheesta kertoo BBC.

Maccabi Tel Aviv joutuu maksamaan noin 20 000 euron sakot kannattajien rasistisen ja/tai syrjivän käytöksen vuoksi. Ehdollisessa tuomiossa on kahden vuoden määräaika. Sanktiot kohdistuvat Stuttgartia pelattuun 1-4-tappioon päättyneeseen otteluun.

New York Timesin mukaan joukko kannattajia on tutkittavana loukkaavien iskulauseiden huutamisesta matkalla otteluun.