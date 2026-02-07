Vuonna 2002 James Milneristä tuli kaikkien aikojen nuorin maalintekijä jalkapallon Valioliigassa. Huomenna hän nousee sarjan ottelutilaston kärkeen.
Milner sivuaa sunnuntaina Valioliiga-pelien ennätystä, kunhan Brighton ottaa hänet kokoonpanoonsa ottelussa Crystal Palacea vastaan.
40-vuotias keskikenttäpelaaja on pelannut Englannin pääsarjassa 652 ottelua. Edellä tilastossa on vain kuusi vuotta sitten pääsarjassa lopettanut Gareth Barry 653 ottelullaan.
Ensimmäisenä 500 pelatun valioliigaottelun rajan rikkoi Gary Speed joulukuussa 2006. David James nousi hänen ohitseen tilastokärkeen helmikuussa 2009, ja Ryan Giggs ohitti Jamesin toukokuussa 2011.
Barry on pitänyt ennätystä nimissään syyskuusta 2017 lähtien.
Milner debytoi Valioliigassa kotikaupunkinsa Leedsin riveissä vain 16-vuotiaana, kun koulun päättökokeet vaihtuivat noin 70 euron viikkopalkkaan jalkapalloilijana.
Opettajiltaan Milner ei kuitenkaan välttynyt vihreällä nurmellakaan. Hän kohtasi entisen opettajansa Jon Mossin myöhemmin erotuomarin roolissa. Uraa vaihtanut Moss näytti entiselle oppilaalleen punaista korttia Valioliigan ottelussa vuonna 2019 Milnerin pelatessa Liverpoolin riveissä.
– Ihmiset naureskelevat, että ajoin hänet ulos kentältä, sillä hän ei tehnyt aikoinaan läksyjään, Moss muistelee BBC:lle.