Jalkapallon Suomen mestaruuden varmistanut Kuopion Palloseura rysäytti melkoisen paukun kaatamalla slovakialaisen huippuseura Slovan Bratislavan maalein 3–1.
Bratislava avasi ottelun maalinteon jo kolmannella peliminuutilla, mutta KuPS nousi tasoihin Clinton Antwin maalilla hieman ennen taukoa.
Heti toisen jakson alkuun Piotr Parzyscek puski KuPSin 2–1-johtoon. Ottelun 81. minuutilla Jaakko Oksanen laukoi näyttävällä vapaapotkulla voittolukemat.
Voitto oli KuPSille sen ensimmäinen Uefan Konferenssiliigan liigavaiheessa. Tulos tuo kuopiolaisille peräti 400 000 euron palkintorahan.
KuPS ei ole hävinnyt ainuttakaan kolmesta ottelustaan Konferenssiliigassa. Joukkue taistelee tosissaan paikasta europelien pudotuspelivaiheessa. Kolmen viikon päästä KuPS matkustaa Puolaan Jagiellonian vieraaksi.