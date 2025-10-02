KuPS pelaa tänään historiallisen ottelun, kun se osallistuu ensimmäistä kertaa Euro-tason liigavaiheeseen. KuPS kohtaa tänään kotiottelussaan kosovolaisen Dritan. KuPS ei kuitenkaan tarkalleen pelaa kotonaan.

Kuopiolaisseura on nyt poikkeusjärjestelyn äärellä, koska sen normaali kotistadion Väre Areena ei täytä UEFA:n riittäviä vaatimuksia. KuPS pelaa Konferenssiliigan kotiottelunsa Tampereen Tammelan stadionilla.

Järjestely näkyy talouden puolella. KuPS:n toimitusjohtaja Tomi Erola myöntää MTV Urheilulle, että seura ei edes odota tekevänsä voittoa Tampereen mittelöistä.

– Yksittäinen ottelu ei juurikaan meille tuota, kun tulemme Tampereelle pelaamaan. Ainoat tulot, mitä saamme, tulevat lipputuloista. Joukkueen pitää tietenkin yöpyä täällä pari yötä ja toimisto tulee tänne vähän aikaisemmin. Siihen päälle tulevat vielä kenttävuokrat, järjestyksenvalvojien hommaaminen ja niin edelleen. Ihan muutamia mainitakseni. Lista on pitkä, mitä joudumme tekemään, Erola luettelee MTV Urheilulle Tampereella, lisäten perään:

– Jos pääsemme plusmiinusnollaan näissä peleissä, niin se on hyvä juttu.

Talouspuolella isoin porkkana liittyy niin sanottuihin tulosbonuksiin, joita Euroopan jalkapalloliitto eli UEFA jakaa.

– Voitosta 400 000 euroa ja tasapelistä 133 000 euroa. Kyllä niiden takia kannattaa töitä painaa ja pelata, Erola toteaa.

Lisää tarinaa KuPSin europelien poikkeusjärjestelyistä luvassa illan Tulosruudussa.