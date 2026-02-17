Milano-Cortinan olympialaisten tiistaipäivä tarjoaa suomalaisittain seurattavaa yhdistetyn suurmäen kilpailun ja ampumahiihdon miesten viestin osalta. Lisäksi myös Iida Karhunen avaa kisaurakkansa taitoluistleun lyhytohjelmassa. MTV Urheilu seuraa olympiapäivää hetki hetkeltä tässä artikkelissa.

Päivän suomalaiset: Yhdistetty: Miesten suurmäen mäkiosuus kello 11. Hiihto-osuus 10km kello 14.45. (Ilkka Herola, Eero Hirvonen, Wille Karhumaa)

Miesten suurmäen mäkiosuus kello 11. Hiihto-osuus 10km kello 14.45. Ampumahiihto: Miesten viesti 4x7,5km (Otto Invenius, Jimi Klemettinen, Tero Seppälä, Olli Hiidensalo)

Miesten viesti 4x7,5km Taitoluistelu: Naisten yksinluistelu, lyhytohjelma (Iida Karhunen)

Olympiaseuranta tiistaina 17. helmikuuta:

Kello 11.51: Hiihto-osuus käynnistyy siis kello 14.45. Mitalimahdollisuudet ovat vielä hyvinkin olemassa sillä Herolan ero kolmantena ladulle lähtevään Skoglundiin on 16 sekuntia. Hirvosen kohdalla ero kolmen kärkeen 27 sekuntia.

Toivotaan, että suomalaisten mono on syönnillä ja suksi luistaa tänään vielä mukaan kärkitaistoon!

Kello 11.49: Ilkka Herola kertoi Ylelle, ettei hän ollut lainkaan tyytyväinen omaan hyppyynsä.

– Olihan se paska hyppy. Eihän siitä pääse mihinkään. Pikkuisen meni puhki kummulla, niin aika äkkiä häviää se tulos hypystä. Kyllähän se harmittaa. Olisi ollut paikka laukoa ja hyvä kisa keulassa. Tuostapa ei ole hirveästi tehtävissä enää, Herola laukoi Ylen haastattelussa.

Ei tilanne nyt ehkä kuitenkaan niin toivoton ole kuin Herola tunnekuohuissa lausui. Hiihto-osuus sen meille kuitenkin paljastaa.

Kello 11.47: Mäkiosuus on nyt taputeltu! Ilkka Herola oli seitsemäs, Eero Hirvonen kahdeksas ja Wille Karhumaa 13:s.

Herola lähtee ladulle 32 sekuntia Yamamoton jälkeen, Hirvonen 43 sekuntia ja Karhumaa minuutin ja 22 sekuntia. Alla vielä lopputulokset kärkikymmenikön osalta.

1. Ryo Yamamoto Japani 2. Johannes Lamparter Itävalta +0:08 3. Andreas Skoglund Norja +0:16 4. Thomas Rettenegger Itävalta +0:18 5. Jens Luraas Oftebro Norja +0:22 6. Kristjan Ilves Viro +0:24 7. Ilkka Herola Suomi +0:32 8. Eero Hirvonen Suomi +0:43 9. Einar Luraas Oftebro Norja +0:44 10. Marco Heinis Ranska +1:05 ---------------------------------- 13. Wille Karhumaa Suomi +1:22

Kello 11.41: Johannes Lamparter päättää mäkiosuuden hienoon hyppyyn. 136-metrinen lohkaisu nostaa Lamparterin kakkoseksi kahdeksan sekunnin päähän mäkiosuuden voittaneesta Ryota Yamamotosta.

Kello 11.40: Jens Luraas Oftebro menee neljänneksi. 132,5 metriä ja ero kärkeen 22 sekuntia.

Kello 11.39: Saksan Julian Schmid jää kauas kärjestä. Hän menee vasta 14:nneksi ja ero kärkeen on tällä hetkellä minuutti ja 35 sekuntia. Kaksi kovaa vielä mäkitornissa, joten ero kärkeen voi vielä kasvaa.

Kello 11.38: Einar Luraas Oftebro hyppää 130 metriä ja menee Hirvosen taakse seitsemänneksi. Hän lähtee sekunnin Hirvosen jälkeen ladulle. Herola yhä viidentenä.

Kello 11.37: Velipoika Stefan Rettenegger puolestaan menee hypyllään kahdeksanneksi. Eroa kärkeen yli minuutti.

Kello 11.36: Itävallan Thomas Rettenegger hyppää 137 metriä, mutta hän horjahtaa alastulossa. Rettenegger sijalle kolme.

Kello 11.35: Herola ei onnistu nyt ihan täysin toivotulla tavalla, jos peilataan hänen upeisiin harjoitussuorituksiinsa. Herola kiilaa tällä hetkellä Hirvosen eteen neljänneksi. Ero Yamamotoon tällä hetkellä 32 sekuntia. Viisi kovaa on kuitenkin vielä mäkitornissa.

Kello 11.34: Johannes Rydzek yhdeksänneksi (+1.23). Seuraavaksi Ilkka Herola.

Kello 11.32: Andreas Skoglund hyppää toiseksi, 16 sekunnin päähän Yamamotosta. Vinzent Geiger puolestaan jää 120,5 metriin ja ero kärkeen on ladulle lähdettäessä tällä hetkellä peräti minuutti ja 43 sekuntia. Yksi kova hiihtäjä jää nyt todella kauas.

Kello 11.30: Kymmenen hyppääjää jäljellä!

Kello 11.29: Viron Kristjan Ilves hyppää Hirvosen ohi toiseksi. Ero Yamamotoon on ladulle lähtiessä 24 sekuntia ja takana olevaan Hirvoseen 19 sekuntia.

Kello 11.26: Eero Hirvosen vuoro! Hirvonen hyppää hienosti ja venyttää hyppynsä 132,5 metriin. Eroa Yamamotoon jää kuitenkin 43 sekuntia, mutta vahvempana hiihtäjänä tunnetunun Hirvosen kohdalla mäkiosuuden voi laskea onnistumiseksi.

Kello 11.25: Nyt tulee pitkä leiskautus! Ryota Yamamoto täräyttää 136,5-metrisen hypyn ja menee ylivoimaisesti kärkeen. Hän lähtee ladulle minuutin ja viisi sekuntia ennen Marco Heinsia. Vielä yksi hyppääjä ennen Eero Hirvosta.

Kello 11.24: Karhumaa putoaa nyt kolmanneksi. USA:n Niklas Malacinski kiilaa Karhumaan edelle ja lähtee ladulle sekunnin suomalaista aikaisemmin.

Kello 11.21: Ranskan Marco Heinis vie kärkipaikan Wille Karhumaalta. Heinis venyttää 129 metriin ja menee 17 sekunnilla suomalaisen ohi.

Kello 11.17: Karhumaa on 16 hyppääjän jälkeen yhä kärjessä. Vielä 20 hyppääjää jäljellä.

Kello 11.12: Japanin Sora Yachi hätyyttelee Karhumaan kärkipaikkaa, mutta jää 0,2 pisteen päähän. Ladulla piste-ero tarkoittaa yhtä sekuntia.

Kello 11.11: Päivän ensimmäisen suomalaissuorituksen aika! Wille Karhumaa ponnistaa hyppynsä 127,5 metriin ja tuulettaa iloisesti! Karhumaa menee hyppynsä jälkeen kärkeen 43 sekunnin erolla Kiinan Jiawen Zhaoon.

Kello 10.55: Jännitys alkaa tiivistyä ja mäkiosuus pyörähtää viiden minuutin kuluttua käyntiin!

Kisassa on mukana 36 urheilijaa. Wille Karhumaa on hyppyvuorossa numerolla 10, Hirvonen 25 ja Herola 30.

Kello 10.41: Yhdistetyn suurmäen koekierros on juuri päättynyt. Ilkka Herola oli koekierroksella seitsemäs 129-metrisellä hypyllään. Herola hyppäsi kuitenkin puomia alempaa kuin kärkeen kiilannut Thomas Rettenegger ja muut yhdistetyn kärkiurheilijat.

Wille Karhumaa oli koekierroksen 15:s ja Eero Hirvonen 24:s.

Kello 10.24: Naisten syöksykisassa rajusti ulos laskenut ja sääriluunsa murtanut Lindsey Vonn on päässyt kotiinsa Yhdysvaltoihin.

– En ole seissyt jalkojeni päällä yli viikkoon. Olen ollut sairaalasängyssä liikkumattomana kisastani lähtien. Ja vaikka en vielä pysty seisomaan, takaisin kotimaan kamaralla oleminen tuntuu mahtavalta, Vonn ilakoi X-tilillään.

Kello 10.20: Ilkka Herola on esiintynyt suurmäen harjoituksissa erinomaisesti. Maanantaina Herola leiskautti 135-metrisellä hypyllään koko harjoitusten kärkeen.

Myös normaalimäen kisan pronssimitalisti Eero Hirvonen on väläytellyt suurmäessä kelpo hyppyjään, joten suomalaiset voivat tänäänkin olla onnistuessaan mitalinsyrjässä kiinni.

Kello 10.15: Oikein mukavaa tiistaita ja tervetuloa taas uuden olympiapäivän pariin! Ensimmäisenä suomalaislajina nähdään yhdistetyn mäkiosuus, joka käynnistyy kello 11.

Ilkka Herolan, Eero Hirvosen ja Wille Karhumaan lisäksi tänään suomalaisväriä kantavat Iida Karhumaa ja ampumahiihdon miesten viestijoukkue Jimi Klemettinen, Olli Hiidensalo, Otto Invenius ja Tero Seppälä.

Miesten jääkiekkoturnaus jatkuu tänään pudotuspelikarsintaotteluilla. Saksa–Ranska ja Sveitsi–Italia pyörähtävät käyntiin jo iltapäivällä kello 13.10. Illemmalla Tanska ottaa mittaa Tshekistä ja kiekkopäivän päättää Ruotsin ja Latvian välinen ottelu.