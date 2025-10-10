Suomenlahdella ankkurissa olleella kyproslaisella laivalla tapahtui viikonloppuna dramaattisen kuuloinen onnettomuus, joka osoittautui suomalaisviranomaisten tarkemmissa tutkimuksissa ensitietoja huomattavasti tavallisemmaksi.
Merivartiosto kertoi viestipalvelu X:ssä sunnuntaina onnettomuudesta, jossa sen tietojen mukaan kaksi miehistön jäsentä oli pudonnut ankkurissa olleessa rahtialuksessa lastiluukusta aluksen ruuman pohjalle.
Onnettomuus tapahtui ensitietojen mukaan huoltotöiden yhteydessä ja pudotusta oli tullut hurjat 14 metriä.
Uhrit saatiin merivartioston mukaan nostetuksi pelastushelikopterin vinssillä luukun kautta pois aluksesta ja heidät vietiin Helsingin yliopistolliseen keskussairaalaan Meilahteen.
Suomenlahden merivartiostosta kerrottiin, että potilailla oli murtumia kehossaan mutta he olivat evakuoitaessa tajuissaan.
Suomen viranomaiset saivat virheellistä tietoa
Onnettomuustutkintakeskuksesta Otkesista kerrottiin MTV Uutisille torstaina, että Suomen viranomaisille välittyi alussa väärä tilannekuva tapauksesta eikä tosiasiassa kukaan ollut tippunut yhtään mistään mihinkään.
Tapauksesta saatiin uutta tietoa, kun Liikenne- ja viestintävirasto Traficom teki alukselle niin sanotun Port State Controllin, eli satamavaltiotarkastuksen, jossa oli mukana myös Otkesin erikoistutkija.
Satamavaltiotarkastukset ovat osa kansainvälistä valvontajärjestelmää, jossa kukin maa tarkastaa sen satamissa käyviä ulkomaisia aluksia. Kohteet valitaan Traficomin mukaan riskiperusteisesti, jos aluksella on esimerkiksi tapahtunut onnettomuus.
Traficomin merenkulun valvonnan yksikönpäällikkö Thomas Lundström kertoo, että tarkastuksella selvisi, että kyseessä oli työtapaturma eivätkä ennakkotiedoista poiketen miehistön kaksi jäsentä olleet tippuneet vaan he olivat loukanneet itsensä ollessaan puhdistamassa aluksen lastitilaa.
Suomen viranomaisilla ei ole tarkkaa tietoa siitä, millainen tilanne oli johtanut loukkaantumisiin.
Lundström kertoo, että aluksella oli kuitenkin havaittu puutteita henkilökunnan henkilökohtaisissa suojavälineissä, mistä Traficom antoi sille niin sanotun poikkeaman, eli korjauskäskyn.
– Poikkeama on huomautusta raskaampi velvoite, koska se on korjattava. Lisäksi myös tarkistetaan, että se on tehty.
Jatkosta vastaa Kypros
Onnettomuus tapahtui Andean-nimisellä rahtilaivalla, joka seilaa Kyproksen lipun alla.
Otkes on tehnyt Kyproksen viranomaisille ilmoituksen asiasta, ja he vastaavat mahdollisista jatkotoimista.
Otkesin mukaan Suomessa tapaus tutkittaisiin vain, jos onnettomuus olisi erittäin vakava, jollainen se ei tällä kertaa siis lopulta ollut.