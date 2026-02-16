Miikka Muurisen tilanne on vaikea, Suomen koripallomaajoukkueen päävalmentaja Lassi Tuovi myönsi etäyhteydellä järjestetyssä mediatilaisuudessa.

Tuovi julkisti 14 pelaajan maajoukkueryhmän, joka kokoontuu ensi viikolla kahteen MM-karsintaotteluun Belgiaa vastaan.

– Tänään viimeksi (olimme yhteydessä), on pidetty tiiviisti yhteyttä ja yritetty olla tukena. Tämä on ammattiurheilua. Vaikea tilanne, Tuovi kuvasi Muurisen tilannetta.

Muurinen siirtyi viime syksyn lupaavien EM-kisojen jälkeen Partizan Belgradiin, missä hän on kuitenkin valmentajanvaihdoksen myötä juuttunut vaihtopenkille. Viikonvaihteessa julkisuuteen tuli väite, että Muurinen olisi lähtökuopissa Belgradista.

– Tärkeintä on, että hän on terve ja pääsee täydessä iskussa karsintaikkunaan. Pelituntuma ei tietenkään ole paras mahdollinen, Tuovi sanoi.

Partizanin uusi valmentaja Joan Penarroya on julkisesti kritisoinut 18-vuotiasta suomalaista.

– Kaikkea ei tiedä. Hänen (Penarroyan) tehtävänä on tulla vaikeaan tilanteeseen ja voittaa otteluita. Miikka on saanut aika hyvän koulun siitä, miten asiat voivat muuttua nopeasti. Tämä tekee hänestä valmiimman tulevaan ammattilaisarkeen, Tuovi arvioi Penarroyan puheita.

Tuovi sanoi olevansa edelleen sitä mieltä, että Muurinen teki oikean valinnan siirtyessään Belgradiin syksyllä.

– Asiat olisivat voineet mennä paremmin, mutta hän pääsee siellä Isaac Bongaa ja Jabari Parkeria vastaan harjoittelemaan joka päivä ja peilaamaan itseään yhtä Euroopan huippupelaajista ja entistä NBA-veteraania vastaan. Hän saa oikeita ärsykkeitä verrattuna siihen, että pelaisi ikäisiään vastaan. Nämä ovat vasta ensiaskeleet ammattilaisuraa kohti, Tuovi sanoi.

Susijengin joukkue MM-karsintaotteluihin:

Samu Adler, Salon Vilpas

Mustapha Amzil, KB Trepca (KOS)

Perttu Blomgren, Mitteldeutscher (GER)

Andre Gustavson, Filou Oostende (BEL)

Mikael Jantunen, Fenerbache (TUR)

Henri Kantonen, Kataja Basket

Aatu Kivimäki, Patrioti Levice (SVK)

Alexander Madsen, A.S Karditsa (GRE)

Edon Maxhuni, Gravelines-Dunkerque (FRA)

Miikka Muurinen, Partizan Belgrad (SRB)

Olivier Nkamhoua, Pallacanestro Varese (ITA)

Sasu Salin, Estudiantes (ESP)

Ilari Seppälä, KTE-Duna (HUN)

Touko Tainamo, USK Praha (CZE)