Vihreiden puheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Virta on vahvistanut poissaolonsa eduskunnasta johtuneen televisio-ohjelman kuvauksista. Virta piti illalla tiedotustilaisuuden eduskunnassa.
Kansanedustaja Sofia Virran poissaolosta on tällä ja viime viikolla eduskunnasta on noussut kohu. Mediatietojen mukaan Virta oli ollut tv-ohjelma Erikoisjoukkojen kuvauksissa, mutta tietoa ei oltu vahvistettu.
Tiedotustilaisuuden oli määrä alkaa kello 19.00, mutta sen alku viivästyi. Virta saapui media eteen kello 19.05.
Tilaisuuden aluksi Virta vahvisti olleensa Erikoisjoukot-ohjelman kuvauksissa, mistä hän palasi suihkun kautta kohtaamaan median.
Virta kertoi, että poissaolo oli suunniteltu tarkkaan ja harkiten. Hänen mukaansa myös eduskunnan hallinto oli tietoinen hänen poissaolostaan ja tiesi sen johtuvan televisio-ohjelman kuvauksista.
– Olin saavutettavissa nopeasti takaisin eduskuntaan tai puolueen johtotehtäviin.
"En kadu"
Virta kertoo tehneensä henkilökohtaisen valinnan tarkan harkinnan jälkeen.
– Pitkän harkinnan tuloksena päätin, että tartun tähän ainutkertaiseen mahdollisuuteen, jonka tämä tarjosi siinä, että pääsee täysin poikkeuksellisiin olosuhteisiin hakemaan omia rajoja.
– Uskon, että epämukavuusalueella on mahdollisuus kasvaa ihmisenä ja siihen tilaisuuteen tartuin. Varmistaen kuitenkin etukäteen, että sekä puolue että eduskuntaryhmä pystyvät poissaoloni ajan toimimaan.
Poissaolosta nousseesta kohusta huolimatta Virta sanoo, ettei harmittele ohjelmaan lähtemistä.
– En kadu.
– Uskon, että se anti, jonka tästä kokemuksesta sain, tulee tekemään minusta paremman tähän tehtävään, jossa toimin.
"Ymmärrän pettymyksen"
Virta kertoo olleensa etukäteisselvitystensä perusteella siinä käsityksessä, että voisi palauttaa kansaedustajan palkkionsa takaisin poissaolonsa ajalta.