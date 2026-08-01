Vesirokkorokotetta tarjotaan nyt myös pienelle joukolle aikuisia.

Vesirokkorokotuksen rokotusohjelmaa laajennetaan tänään, kertoi sosiaali- ja terveysministeriö.

Tästä päivästä eteenpäin vesirokkorokotetta tarjotaan kaikille aikuisille, joilla ei ole sairastetun taudin tai rokotuksen antamaa suojaa tautia vastaan. Tällaisia ihmisiä on vain pieni joukko, sillä tauti tarttuu ihmisiin tyypillisesti alle kymmenvuotiaana ja lähes kaikki yli 50-vuotiaat suomalaiset ovat sairastaneet sen.

Vuodesta 2017 eteenpäin rokotus on ollut ilmaiseksi tarjolla kaikille vuonna 2006 ja sen jälkeen jälkeen syntyneille.