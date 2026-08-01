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Miksi kynsi muuttuu vihreäksi geelikynnen alla? | MTV Uutiset



Vihreä kynsi voi säikäyttää – ihotautilääkäri kertoo, mistä on kyse 1:17 Mikä ihmeen vihreiden kynsien syndrooma? Tästä on kyse. Julkaistu 01.08.2026 06:59 Fanni Parma Tiedätkö mitä rakennekynsiesi alla saattaa muhia? Erilaiset geeli- ja akryylikynnet voivat johtaa infektioon, joka muuttaa omat kynnet vihreiksi. Olen ollut rakennekynsien innokas käyttäjä jo kymmenen vuoden ajan. Geelirakennekynnet pysyvät pitkään kauniina ja huoliteltuina ja ovat hauraita luonnonkynsiäni huomattavasti kestävämmät. Minulle ei ollut tullut mieleenkään, että joskus luopuisin kuukausittaisista hemmotteluhetkistä suosikkikynsisalongissani. Äskettäin kuitenkin tapahtui jotain, joka muutti tämän. Kynteni olivat päässeet kasvamaan pitkiksi, olihan edellisestä huollosta ja neljä viikkoa aikaa. Parin kynnen reunoista näki, että geeli oli alkanut irrota omasta luonnonkynnestäni. Huolto oli siis enemmän kuin paikallaan. Järkytys oli kuitenkin suuri, kun toisen käden peukalonkynteni geelirakenne napsahti ennen aikojaan yllättäen irti. Alta paljastui jotain sellaista, mitä en ollut koskaan ennen nähnyt. Näin geelirakenne napsahti omasta peukalonkynnestä irti. Oma kynteni oli muuttunut geelin alla liejuisen vihreäksi. Mitään oireita ei ollut ilmaantunut. Peukalo ei ollut kipeä, eikä Shrekin värinen kynsi haissut yhtään miltään rumasta ulkonäöstä huolimatta. Lue myös: Kynsiteknikko Tippe ei koskaan tekisi näin omille kynsilleen: "Siitä ei seuraa ikinä mitään hyvää"

Vihreiden kynsien syndrooma

Päätin oitis poistattaa kaikista kynsistäni vanhan geelimassan nähdäkseni, mikä tilanne muiden sormien kynsissä oli. Helpotuksekseni yhdessäkään toisessa kynnessä ei ollut örkinvihreää sävyä. Peukalon vihreä väri kuitenkin huolestutti.

Kävin seuraavana aamuna näyttämässä peukalonkynttä lääkärissä.

Todennäköisin syy on Pseudomonas aeruginosa -nimisen bakteerin aiheuttama tulehdus kynnessäni.

Ihosairaalan ihotautilääkäri Carl Kyrklund kertoo MTV Uutisten haastattelussa, että ilmiö on suhteellisen yleinen, vaikkakin loppupeleissä varsin harmiton.

– Se on kosteiden paikkojen bakteeri, Kyrklund kertoo.

Jos kynnen ja kynsipohjan väliin syntyy pieni tasku, bakteeri pääsee sinne ja värjää kynnen vihreäksi. Vihreä väri kynnessä johtuu bakteerin tuottamista väriaineista.

– Tyypillisesti se on juuri nimenomaan vihreä, Kyrklund painottaa.

Pikaisella paniikkipulahduksella sosiaalisen median ihmeelliseen maailman ilmeni, että niin kutsuttu vihreiden kynsien syndrooma on varsin yleinen ongelma tekokynsiä ja suosittuja press on -kynsiä käyttävillä.

– Se on suhteellisen tavallinen ja harmiton, ei mikään varsinainen harvinaisuus. Ei niitä koko ajan tule, mutta silloin tällöin aina putkahtelee, Kyrklund arvioi.

Aivan kuin oma örkinvihreä kynteni, on kyseinen tulehdus kynnessä vähäoireinen. Kynsi tai sormi on harvoin arka, eikä turvotusta esiinny.

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Yleinen ja harmiton

Kyrklund kertoo, että tarkkoja tilastotietoa vihreiden kynsien esiintyvyydestä ei ole, koska tapaukset hoidetaan usein kotona tai kynsiteknikon ohjeilla.

– Sitä esiintyy yleisemmin geeli- ja rakennekynsien yleistymisen myötä.

Vihreälle kynnelle altistavia tekijöitä on useita: kynnen irtoaminen alustasta, märkätyö, hikoilu ja rakennekynsien liian pitkäksi venyneet huoltovälit, sekä joissain tapauksissa myös kynsiteknikon huolimaton työ voivat johtaa tulehdukseen.

– Se voi myös esiintyä erilaisissa kynsisairauksissa, Kyrklund kertoo.

Ihotautilääkäri Carl Kyrklund kertoo, että vihreä kynsi ei ole mikään harvinaisuus nykypäivänä.Miika Keihänen

Jos on vaikka lyönyt isovarpaan johonkin niin, että kynsi on vähän vaurioitunut, voi siihen kehittyä vihreä kynsi.

Kyrlkund muistuttaa, että muissa kynnen sairauksissa oireet ovat erilaisia. Kynsisieni on yleensä keltainen ja kynsi voi olla paksuuntunut, lahonnut tai muuten kasvaa oudosti. Verenpurkauma kynnen alla taas näkyy viininpunaisena. Melanooma puolestaan näkyy kynnessä usein tummanruskeana viiruna.

Käytännössä vihreän kynnen syndroomassa ei ole mitään muita selkeitä oireita kuin kynnen vihreä väri.

– Nämä ovat mielestäni aika selkeitä ja helposti toisistaan erotettavissa, Kyrklund summaa.

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Miten hoidetaan?

Rakennekynnet kannattaa aina poistattaa, jos omasta kynnestä löytyy vihreä värimuutos. Kynnen täytyy antaa myös täysin parantua ennen uusien rakennekynsien laittoja.

– Jos sinne jää vähän sitä bakteeria ja käy laittamassa suoraan päälle uuden tekokynnen, niin se voi jäädä sinne muhimaan, Kyrklund varoittaa.

Jos vihreästä kynnestä haluaa nopeasti eroon, lääkäri voi määrätä siihen esimerkiksi nestemäistä paikallisantibioottia, joskus hopeanitraattia, jodivalmisteita, etikkaliuosta tai antibiootteja.

– Et halua tätä kyseistä bakteeria kantaa, koska tämä on itse asiassa aikamoinen riesa, jos se vaikka päätyy johonkin haavaan kehossa, Kyrklund varoittaa.

Bakteeri on vastustuskykyinen monille antibiooteille, joten yleensä tehokkain tapa on vain olla kärsivällinen ja antaa vihreän osan kynnestä kasvaa pois.

Kuuntele kynsiteknikon neuvoja

Kyrklund muistuttaa, että vastuullisesti toimivan kynsiteknikon tulee poistaa rakennekynnet ja ohjeistaa asiakasta hoitamaan vihreä kynsi terveeksi ennen uusien rakennekynsien laittoa.

Tekokynnen tai rakennekynnen nouseminen tai irtoaminen luonnonkynnestä, johtuu tyypillisesti huonosta pohjatyöstä, mekaanisesta rasituksesta tai lämpötilan vaihteluista.

Jos oman kynnen ja rakennekynnen reunat rakoilevat, eli tekokynsi "ilmaantuu", kannattaa päälle rakentaa uusi rakennekynsi aikailematta. Muuten väliin voi päästä kosteutta, joka luo varsin otollisen kasvualustan Pseudomonas-bakteerille, jos omassa kynnessä on sille sopivan kokoinen kolonen.

Tältä kynsi näytti tuoreeltaan geelirakenteen irtoamisen jälkeen.

Jos saat vihreän kynnen, ei se tarkoita, että oma kynsiteknikko olisi tehnyt mitään väärin.

– Se voi tulla, vaikka kynsi olisi täysin moitteeton tai kynsiteknikko olisi tehnyt täydellistä työtä, Kyrklund kertoo.

Mitä eroa on geelilakkauksella, rakennekynsillä ja akryylikynsillä? Juttu jatkuu videon alla.

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Hidas parantuminen

Paraneminen kestää yleensä useita kuukausia, koska kynsi kasvaa hitaasti.

– Kynsi kasvaa yhdestä kahteen milliä kuukaudessa. Jos siihen on jäänyt vihreä värjäytymä, niin kyllähän se kestää kasvaa sieltä ulos, Kyrklund kertoo.

Kynttä voi hoitaa kotona sekoittamalla lämpimään veteen etikkaa ja huljuttaa vihreää kynttä seoksessa. Etikkakylvyt luovat kynnessä jyllääville bakteereille epäedullisen ympäristön, jossa ne eivät viihdy.

– Etikkahoito on hyödyllinen, muita kotihoitoja ei erityisesti suositella, Kyrklund summaa.

Kyrklund arvioi, että etikkakylvyillä värin voi saada haalistumaan suhteellisen nopeasti. Itse olin alkuun suhtautunut kynnen etikassa huljutteluun epäilyksellä, mutta vihreä sävy peukalonkynnessä on haalistunut päivittäisten etikkakylpyjen myötä yllättävän hyvin.

Kotihoitona suositeltu säännöllinen etikkakylpy on auttanut himmentämään vihreää väriä kynnessä.

Koska Pseudomonas-bakteeri ei viihdy monessa paikassa, ei erityisiä varotoimia tarvita. Sen ehkäisyssä tärkeintä on pitää kynnet kuivina, käyttää suojakäsineitä märkätöissä, tiskatessa, sekä siivotessa ja huoltaa rakennekynnet säännöllisesti.

– Se ei viihdy kuivassa ympäristössä, eli jos alue, jossa se on ollut, muuttuu kuivaksi, niin silloin se kyllä häviää sieltä itsekseen, Kyrklund kertoo.

Lääkäriin kannattaa hakeutua, jos oireet eivät helpota, vihreä väri alkaa levitä, kynsi alkaa muuten oireilla, tai jos ilmenee kynnen kasvuhäiriöitä.

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