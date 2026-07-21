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Tuppurainen lataa Garden-kohusta: "Nyt on vedetty hätäjarrusta"

11:03 Keskustelu Garden Helsingistä kipunoi

Julkaistu 21.07.2026 10:45

Huomenta Suomessa käytiin kärkäs keskustelu Garden Helsinki -sopasta kokoomuksen ja SDP:n eduskuntaryhmien puheenjohtajien kesken. SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen odottaa eduskunnan saavan tänään vastauksia kysymyksiinsä, kun pääministeri Petteri Orpo antaa valtioneuvoston tiedonannon Garden Helsinki -hankkeelle myönnetystä ehdollisesta valtiontuesta. – Haluamme avoimuutta. Kansalaiset pohtivat, minkä takia tällainen rahoitus on järjestynyt, kun samaan aikaan kaikesta muusta on pitänyt leikata, Tuppurainen sanoi Huomenta Suomessa. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra painotti, että hallitus ei ollut päättänyt rahan antamisesta hankkeelle vaan hankkeen valmistelun aloittamisesta. Kopran mukaan avoimuus on kokoomuksellekin tärkeää. – Toivon myös, että oppositio yksilöi syytöksensä eduskunnassa tänään, että saadaan nekin käsiteltyä konkreettisesti ja yksityiskohtaisesti sen sijaan, että asiassa käytetään väljiä termejä, Kopra sanoi. Lue myös: Suora lähetys 11.50: Garden-kohu huipentuu – Orpon luottamus puntarissa "Ei ollut kaikki aivan kohdillaan" Orpo ilmoitti eilen yllättäen, ettei Garden Helsinki -hankkeella enää ole hallituspuolueiden poliittista tukea eikä valtionavustusta edistetä.

Päätökseen vaikutti hankkeen viivästyminen, rahoituksen epäselvyys sekä kilpailutilanteen muuttuminen. Lisäksi Orpo nosti esiin vaikuttamistyön virheet sekä julkisen keskustelun vaikutuksen.

Tuppuraisen mukaan pääministerin päätös oli "varmasti ainoa oikea".

– Jo se, että poliittinen tuki jouduttiin vetämään pois, kertoo siitä, että hankkeessa ei ollut kaikki aivan kohdillaan, Tuppurainen sanoo.

– SDP:n mielestä on kestämätöntä, että suomalaisen poliittisen päätöksenteon yllä olisi edes epäilys siitä, että hankkeeseen kytkeytyisi jotain vaalirahoitukseen liittyvää vastavuoroisuutta.

"Kuulostaa hieman oudolta"

Kopra sanoi, että nyt esiin tulleiden lähtökohtien myötä hanke olisi kaatunut joka tapauksessa syksyllä normaalissa talousarvioprosessissa.

– Se ei olisi siis toteutunut. Nyt tämä kaatuminen vain tapahtui edellä sen aikataulun, joka oli suunniteltu, Kopra totesi.

Tuppuraista Kopran selitys ei vakuuttanut.

– Kyllä se kuulostaa hieman oudolta. Se pistää entistä erikoisempaan valoon sen, että kehysriihessä aikanaan tällainen päätös ylipäänsä tehtiin, Tuppurainen vastaa.

– Tälle päätöksellehän ei ole ilmoittautunut varsinaista alullepanijaa, mutta niin ne vain hallituspuolueiden puheenjohtajat, perussuomalaiset muiden mukana, olivat sopimassa näinkin mittavasta 35 miljoonan euron julkisesta rahoituksesta hankkeelle, jonka kaikki talous- ja työllisyysvaikutukset olivat myös tuolloin päätöksenteon hetkellä hämärän peitossa.

"On vedetty hätäjarrusta"

Tuppurainen muistutti hallituspuolueiden itse todenneen, että rahat ovat loppu ja kaikesta on leikattava.

– Ihmiset ovat huolissaan työttömyydestä, syöpälääkkeistä, hoitoonpääsystä, mutta tällaiselle hankkeelle – kun vain oikea taho, oikea kaveri osaa sitä rahaa pyytää –, rahoitus järjestyy.

– Nyt on vedetty hätäjarrusta ja todettu, että rahoitusta ei sitten ainakaan tässä vaiheessa ole luvassa, mutta epäilys jää. Ja jos julkisen päätöksenteon yllä on epäluottamusta, niin se on kyllä vakava paikka, Tuppurainen sanoo.

Tuppurainen viittasi myös eduskunnan puhemiehen Jussi Halla-ahon haastatteluun Ylellä.

– On suomalaisessa poliittisessa historiassa aika poikkeuksellista, että puhemies käyttää termejä korruptioepäily, onko pääministeri puhunut totta eduskunnassa ja veronmaksajien rahojen kyseenalainen käyttö, Tuppurainen sanoi.

– Nämä ovat niin painavia lausuntoja eduskunnan puhemieheltä, että ei tässä vielä aivan kaikki ole täysin selvää.

Kopra puuttui Tuppuraisen puheeseen.

– Tässä kuultiin juuri malliesimerkki siitä, millä tavoin tätä epävarmuutta ja hähmäisyyttä luodaan retoriikalla, vääristelemällä termejä, käyttämällä falskia kieltä, kuten Tytti Tuppurainen, Kopra sanoi.

Selvitykset käynnissä

Valtiontalouden tarkastusvirasto on ilmoittanut tutkivansa, olisiko Projekti GH:n vaikuttamistoiminnasta tullut ilmoittaa avoimuusrekisteriin. Projekti GH Oy on Garden Helsinki -hankkeen taustayhtiö, jonka puheenjohtajana toimii Jan Vapaavuori.

Valtioneuvoston oikeuskansleri on niin ikään lähettänyt selvityspyyntöjä pääministeri Orpolle liittyen sekä Garden Helsinki -hankkeeseen että Valmet Automotiven tapaukseen.

– Ei ole kestävää, millä tavoin tätä hanketta on runtattu ja junailtu, etenkin kun meillä on olemassa lobbausrekisteri ja hyvin korkeat vaatimukset avoimuudelle, Tuppurainen sanoo.

– Erikoisella tavalla näihin molempiin asioihin kytkeytyy kokoomuksen merkittävä vaalirahoittaja Ilpo Kokkila. Se luo tähän sen hähmäisyyden, Tuppurainen sanoo.

Kopra huomautti, että kokoomusta ei voi syyttää lobbareiden, Garden Helsingin tapauksessa Jan Vapaavuoren, toiminnasta.

– Hän on itsenäinen toimija, ja kuten on todettu Petteri Orpon suulla ja varmasti monen muunkin suulla, niin toiminta on ollut asiatonta, ainakin näin sivusta seurattuna ja katsottuna, Kopra sanoi.

Mitä mieltä Kopra ja Tuppurainen ovat areenahankkeiden kannatettavuudesta ylipäätään? Katso koko keskustelu jutun alussa olevalta videolta.

Piia Turunen MTV Uutiset Piia Turunen työskentelee MTV Uutisissa uutistoimittajana.

SDP:n Tuppurainen: Orpo veti hätäjarrusta | MTV Uutiset