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Garden Helsinki -pomo avautuu nyt kohun taustoista | MTV Uutiset



Garden Helsinki -pomo avautuu nyt kohun taustoista: "Kyse on perisuomalaisesta ongelmasta" Garden Helsingin projektijohtaja Ilkka Kilpimaa. Julkaistu 27.07.2026 16:36 Maria Nykänen Jan Vapaavuorella on yhä täysi luottamus Garden Helsinki -hankkeen projektiyhtiön hallituksen puheenjohtajana, kertoo projektijohtaja Ilkka Kilpimaa MTV Uutisille. Garden Helsinki -hankkeen projektijohtaja Ilkka Kilpimaa pitää hankkeen ympärille syntynyttä kohua puhtaasti poliittisena. Hallitus päätti viime viikolla perua 35 miljoonan euron ehdollisen tuen Garden Helsinki -hankkeelle. Tuesta päätettiin jo viime vuoden puoliväliriihessä, mutta asia nousi julkiseen keskusteluun ja opposition kritiikin kohteeksi tänä kesänä. – Olisiko siitä (tukipäätöksestä) pitänyt tiedottaa ja lähettää savumerkit sun muut jo silloin, jotta kaikki osapuolet olisivat sen huomanneet, ja asia oltaisiin voitu käsitellä ja keskustella jo silloin, Kilpimaa pohtii. – Nyt tuntuu, että kyse on enemmän perisuomalaisesta ongelmasta, eli opposition ja hallituksen välisestä jatkuvasta vastakkainasettelusta, riippumatta siitä, ketä kulloinkin oppositiossa ja hallituspuolueissa istuu. Siitä, ja lähestyvistä vaaleista, hän pohtii. 19:22

Katso, miten Ilkka Kilpimaa kommentoi kohua MTV Uutiset livessä.

"Puhtaasti poliittinen kohu"

Eduskunta kokoontui viime viikolla poikkeuksellisesti kesken istuntotauon käsittelemään hallituksen tiedonantoa Garden Helsinki -hankkeen tukipäätöksestä.

Huolta oli herättänyt muun muassa se, onko hallihankkeita kohdeltu tasapuolisesti, ja onko hallituksen päätös perustunut riittäviin vaikutusarviointeihin.

– Minun silmissäni tämä on ollut puhtaasti poliittinen kohu. En osaa sanoa, mikä muu tässä voisi olla taustalla, Kilpimaa sanoo.

Vapaavuorella yhä tuki

Jan Vapaavuorella on yhä täysi luottamus Garden Helsinki -hankkeen projektiyhtiön hallituksen puheenjohtajana, Kilpimaa sanoo.

Viime viikolla Vapaavuori kertoi jäävänsä pois lobbaustakin tekevästä asianajotoimisto Geradin Partnersista Garden Helsinki -kohun vuoksi.

Kilpimaan mukaan Vapaavuori voi yhä jatkaa tehtävässään Garden Helsinki -hallihankkeen projektiyhtiön hallituksen puheenjohtajana.

– Totta kai pystyy. Ei tämä siihen mitenkään tietenkään vaikuta.

Vapaavuori lähetti vaikuttamistyönsä aikana muun muassa Orpon esikunnalle sähköpostiviestejä, joissa hän kirjoitti hankkeen "junailusta" ja "runttaamisesta", kertoi muun muassa Helsingin Sanomat.

Kilpimaa sanoo, ettei ole oikea henkilö arvostelemaan Vapaavuoren toimintaa.

– Itse en käytä termejä runtata tai junailla. Kaikki ymmärtävät, mitä ne tarkoittavat.

– Jos kiittää asian hoitamisesta, ja käyttää termiä junailu, niin mikäs siinä.

Hanke etenee kaikesta huolimatta

Kilpimaan mukaan ylipäätään hankkeen edistämisessä on toimittu, kuten pitääkin. Hän muistuttaa, että valmista prosessia vastaavan kokoluokan hankkeiden tukemiseen ei valtiolla ole.

Neuvotteluja opetus- ja kulttuuriministeriön ja valtiovarainministeriön kanssa on käyty jo vuosia, Kilpimaa sanoi.

– Valtion sivuilta ei löydy sellaista lomaketta, että "näin haet areenaan tukea tai lainatakausta". Keskustelimme aikoinaan valtiovarainministeriön (VM) kanssa, ja kysyimme, voimmeko tehdä vapaamuotoisen hakemuksen. Sieltä sanottiin, että kyllä, koska muita valmiita kaavakkeita ei ole.

Hanke sai kuitenkin VM:ltä kielteisen päätöksen lainatakaukseen, mutta sen jälkeen yhtiö lähti hakemaan tukea, josta hallitus lopulta puoliväliriihessään päätti Vapaavuoren vaikuttamistyön siivittämänä.

– En osaa sanoa, mikä olisi ollut oikeampi menettely.

Kilpimaan mukaan hanke etenee tukipäätöksen perumisesta huolimatta.

Kilpimaa pitää hyvänä sitä, että hallihankkeista käydään keskustelua. Hän sanoo myös ymmärtävänsä reaktiot, joita tukipäätös on herättänyt. Pääministeri Petteri Orpo on joutunut muun muassa vastaamaan kysymyksiin siitä, vaikuttiko Garden Helsinki -tukipäätökseen se, että hankkeen päälobbari on entinen kokoomusministeri.

– Se, että herrat ovat samasta puolueesta, niin totta kai se voi näyttää siltä, että kavereiden kesken asioita junailtaisiin. Mutta ei se todellisuudessa ole niin. Todellisuudessa on tehty asianmukaiset hakemukset ja käyty keskustelut.

Noin 450 miljoonaa euroa

Kilpimaan mukaan Vapaavuoren tausta on voinut edistää sitä, että hankkeesta on ylipäätään päästy neuvottelemaan muun muassa valtiovarainministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

– Jos ihmiset tuntevat toisensa, ja sen myötä päästään neuvotteluihin, niin miksei niitä käytettäisi.

– Tämän tason asiat eivät ratkea sillä, että ihmiset tuntevat toisensa. Kyllä siellä täytyy olla perusperiaatteet ja rahoituskelpoisuus kunnossa.

Rakennusyhtiö SRV:n suuromistaja Ilpo Kokkila moitti Iltalehden haastattelussa Garden Helsingin rakentamisen kustannuksia liian suuriksi. SRV on Garden Helsinki -hankkeessa rakentamisen kustannusasiantuntija, ja mahdollinen rakennusurakoitsija, jos hanke etenee toteutusvaiheeseen.

Kilpimaa on Kokkilan kanssa samaa mieltä siitä, että rakennuskustannukset ovat liian kovat. Niitä pyritään pienentämään hankkeen edetessä, hän sanoo. Tällä hetkellä arvio hankkeen kokonaiskustannuksista on noin 450 miljoonaa euroa, mutta arvio tarkentuu vielä.

Maria Nykänen MTV Uutiset