Jos mustikkapiirakassa käytetään pakastemarjoja, kannattaa joukkoon sekoittaa hieman perunajauhoja.
Huomenta Suomen aamussa valmistettiin mustikkarahkapiirakkaa suositun leivontavaikuttaja KakkuKatrin eli Katri Ratia-Mattisen opastamana.
Leivontavaikuttaja muistutti yhdestä tärkeästä seikasta leipomiseen liittyen. Jos käytät mustikkapiirakassa pakastemarjoja tuoreiden mustikoiden sijaan, kannattaa joukkoon sekoitella hieman perunajauhoja.
Tuoreisiin marjoihin jauhoja ei tarvitse lisätä.
– Ihan turhaa, Ratia-Mattinen sanoo.
Syy siihen, miksi pakastemarjat puolestaan kaipaavat jauhoja joukkoonsa, on simppeli.
– Niistä lähtee nestettä niin paljon. Perunajauho sitoo sitä nestettä, Ratia-Mattinen paljastaa.
Katso resepti: Mustikkarahkapiirakka
Miten valmistuu superhelppo mustikkarahkapiirakka? Katso yllä olevalta videolta!