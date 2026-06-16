Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho (ps.) kertoi eduskunnassa, että kansanedustajien pitkistä poissaoloista olisi syytä linjata ennen istuntokauden päättymistä.
Eduskunnassa on syntynyt pieni kohu siitä, että vihreiden puheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Virta on ollut viime ja tällä viikolla poissa eduskunnasta.
Iltalehden mukaan Virta osallistuisi Erikoisjoukot-ohjelmaan.
Eduskunnassa on aiemminkin käyty keskustelua siitä, voivatko kansanedustajat osallistua aikaa vieviin tv-kuvauksiin siten, että eduskuntatyössä syntyy pitkiä poissaoloja. Ohjelmien kuvauksissa on viime vuosina ollut useita muitakin kansanedustajia.
– Itse näen, että tämä on jossain määrin kasvava ongelma. Edustajille tulee ymmärrettävästi kutsuja tällaisiin tosi-tv-ohjelmiin. Se on vähän ongelmallista, jos edustajat sitoutuvat näihin eli samalla sitoutuvat olemaan hetken aikaa poissa eduskuntatyöstä, puhemies Jussi Halla-aho (ps.) pohti tiedotusvälineille eduskunnassa.
Palkkion palauttamiseen ei mekanismia
Vihreät ovat viestittäneet, että Sofia Virta olisi palauttamassa poissaolonsa ajan palkan eduskunnalle.
Halla-ahon mukaan tämä ei olisi suoraan mahdollista.
– Minun käsitykseni ja saamani tiedon mukaan tällaista mekanismia ei ole olemassa. Tämä oli ehkä jonkinlainen, ei loppuun asti ajateltu viestinnällinen reaktio vihreiltä. Ei ole olemassa mekanismia, jolla Valtiokonttorille voidaan palauttaa eduskunnalle korvamerkittyä rahaa. Tietysti valtiolle voi yleisesti lahjoittaa rahaa Valtiokonttorin kautta, Halla-aho puhui.