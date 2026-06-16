Halla-aho hämmästyi vihreiden ehdotuksesta: "Ei loppuun asti ajateltu"

– Minun käsitykseni ja saamani tiedon mukaan tällaista mekanismia ei ole olemassa. Tämä oli ehkä jonkinlainen, ei loppuun asti ajateltu viestinnällinen reaktio vihreiltä. Ei ole olemassa mekanismia, jolla Valtiokonttorille voidaan palauttaa eduskunnalle korvamerkittyä rahaa. Tietysti valtiolle voi yleisesti lahjoittaa rahaa Valtiokonttorin kautta, Halla-aho puhui.

– Jo viime syksynä puhemiesneuvosto sai asiantuntijalausuntoja. Ei ole kuitenkaan speksattu tarkasti, mikä on jatkuvaa ja pitkäkestoista poissaoloa. Nyt jos koskaan on oikea hetki muuttaa toimintakulttuuria, Halla-aho sanoi.