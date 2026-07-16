Pääministeri Petteri Orpo ilmoitti kutsuvansa eduskunnan koolle kesken kesätauon.
Politiikan toimittajat Alec Neihum ja Anu Korhonen analysoivat tilannetta MTV Uutiset Livessä. Katso suora lähetys yltä klo 14.15.
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kertoi torstaina viestipalvelu X:ssä pyytäneensä eduskunnan puhemiestä Jussi Halla-ahoa (ps.) kutsumaan eduskunnan koolle. Syynä on Garden Helsinki -hankkeesta syntynyt kohu.
Myös oppositio vaati aiemmin eduskunnan kutsumista koolle kesken kesätauon.
Eduskunnan kesätauon keskeyttäminen on hyvin harvinaista. Se on keskeytetty historian aikana vain viisi kertaa.
Eduskunnan tämänhetkisen aikataulun mukaisesti syysistuntokausi alkaa kesätauon jälkeen 1.9.2026 kello 14, jolloin täysistunnot jatkuvat normaalisti.