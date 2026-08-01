MTV Uutiset seuraa pikku strutsien alkutaivalta StrutsiLivessä MTV Katsomossa.

Ketolan strutsitarhalla muutama viikko sitten syntynyt Minipikseli on voimistunut, mutta tarvitsee edelleen apua tilan isännältä, Janne Granholmilta.

Granholm on ottanut pienokaisen erityiseen hoivaansa. Hän muun muassa pitää Minipikseliä kainalossa, jolloin se saa lämpöä ja turvaa. Lisäksi hän opettaa Minipikseliä edelleen syömään ja juomaan.

Esimerkiksi jutun alussa olevalle videolla näkyy, kun Minipikseli napsii aamupalaksi voikukanlehteä.

– Janne laittoi lehdelle myös vettä, että se saa samalla juodakseen. Videon jälkeen se päästettiin nurmikolle juoksentelemaan ja tutustumaan uudenlaiseen maailmaan, Ketolan strutsitarhan toinen omistaja Sirpa Granholm kertoo.

Ensimmäiset viikot kriittisiä

MTV Uutiset seuraa pikku strutsien alkutaivalta StrutsiLivessä. Minipikseli syntyi poikasista ensimmäisenä.

Strutsien ensimmäiset viikot ovat kriittisiä niiden selviytymisen kannalta. Jos ne eivät opi syömään ja juomaan, saattavat ne menehtyä. Minipikseli näyttäisi pärjäävän jo hyvin.